大搞錢色交易大肆收受禮金 大陸國家開發銀行副行長被捕
據大陸最高人民檢察院26日消息，國家開發銀行原黨委委員、副行長李吉平涉嫌收賄案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。李吉平被指控，大搞錢色交易，大肆干預職務升遷，大肆收受禮金。
據《長安街知事》公眾號，公開資料顯示，李吉平出生於1955年，遼寧大連人，1994年3月起在國家開發銀行工作，先後擔任政策研究室主任、四川省分行行長，2008年9月至2016年1月任國家開發銀行副行長。 2024年3月被查，同年8月被開除黨籍。
通報稱，李吉平喪失理想信念，背棄初心使命，搞迷信活動；違反中央八項規定精神，違規接受宴請；違反組織原則，大肆干預、插手金融機構職工錄用、職務升遷工作，汙染政治生態；廉潔底線失守，大肆收受禮金，違規擁有非上市公司股份，大搞錢色交易；將黨和人民賦予的公權力異化為謀私的工具，利用職務便利為他人在貸款融資、企業經營等方面謀利，並非法收受巨額財物。
日前，經大陸最高人民檢察院指定管轄，河南省人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對李吉平作出逮捕決定。案件正在進一步辦理中。
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