衝突不斷 陸海警聲稱對兩艘菲國海警船採取管制措施

繼25日發生碰撞事故後，中菲在南海的爭端持續升高。大陸海警周一下午發布新聞稿指出，8月26日，未經中國政府允許，菲律賓派出4409號、4411號海警船「非法衝闖」中國南沙群島仙賓礁鄰近海域，持續危險接近正常航行的中方海警船並「煽宣炒作」，中國海警對菲肇事船隻依法依規採取管控措施。

美國之音周日晚間引述分析人士看法指出，中菲雙方圍繞「薩比納淺灘」（The Sabina Shoal，即大陸所稱的「仙賓礁」）菲律賓部署巡邏船的爭議顯示，兩國在南中國海的領土主權爭議仍然存在愈演愈烈的危險。

針對中菲在南海最新這起衝突，根據大陸海警方面的說法，8月25日，菲律賓不顧中方一再勸阻和警告，執意派出3002號船「非法」闖入中國南沙群島仙賓礁附近海域侵權挑釁。

大陸海警稱，其間，菲律賓3002號船無視中方多次嚴重警告，蓄意危險接近、故意衝撞中方正常維權執法的海警21551艇，導致發生擦碰，責任完全在菲方。

菲律賓則指責中國海警船周日在仙賓礁附近海域，以「具侵略性的危險動作」阻攔該國為漁民提供補給的作業。西菲律賓海國家工作組25日發表的聲明稱，菲律賓漁業局一艘船隻當天在為菲律賓漁民運送食品、燃料和醫藥用品時，遭到中國海警船的撞擊和水炮襲擊。

「西菲律賓海」是菲律賓對南海菲律賓專屬經濟區的稱呼。

中國海警局新聞發言人甘羽則表示，菲肇事船隻當時還搭載媒體記者跟拍，歪曲事實、煽宣炒作。甘羽並指，近日，菲方連續滋事挑釁，性質十分惡劣，嚴重侵犯中方領土主權，嚴重違反《南海各方行為宣言》，嚴重破壞地區和平穩定。

甘羽25日晚間還透過新聞稿警告菲國，立即停止侵權挑釁、抹黑炒作，否則由此產生的一切後果完全由菲方承擔。他強調，中國對包括仙賓礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，中國海警將依法在中國管轄海域持續開展維權執法活動，堅決維護國家領土主權和海洋權益。