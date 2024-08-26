港媒：北京與蘇利文對談的目標是安全和貿易問題

白宮國家安全顧問蘇利文將於27日至29日展開訪陸行，大陸外交部近日表示，中方將重點就台灣問題等議題表達嚴重關切、闡明嚴正立場、提出嚴肅要求，要求美方必須恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定。南華早報分析指，大陸在蘇利文此行的目標是放在安全和貿易問題，而大陸外長王毅預計將就台灣問題提出嚴重關切。

南華早報指出，蘇利文此趟訪問大陸是拜登政府首位訪問北京的國家安全顧問，而當他抵達北京時，將與王毅舉行新一輪的「戰略溝通」，其中台灣問題將成為大陸當局提出的首要戰略安全問題之一。而王毅與蘇利文的會面，將是雙方高級官員之間的第五次會議，同時也是今年1月泰國曼谷之後的第一次會議。

大陸外交部美大司司長楊濤25日表示，此次王毅與蘇利文的會面也是評估雙方落實舊金山會晤共識的重要手段。他說，舊金山會晤後，雙方在外交、財經、執法、氣候變遷團隊以及兩軍保持溝通，兩國人民互動也在增加。不過，美國繼續對大陸實施遏制打壓戰略，中方予以堅決反制，這顯示中美關係仍處在止跌企穩的關鍵關口。

新華社此前指，蘇利文和王毅預計將討論「國家安全和經濟活動之間的邊界問題」以及重大國際和地區問題，其中台灣問題尤其重要。「中國將重點放在台灣問題、發展權以及中國戰略安全等表達嚴重關切、闡明嚴正立場、提出嚴肅要求。」

南華早報對此提到，北京一直堅稱台灣是其國家核心利益，任何台灣邁向正式獨立的舉動都標記為跨越「紅線」。北京要求美國須恪守「一個中國原則」和中美三個聯合公報中所做的承諾。

報導續稱，北京將台灣視為中國的一部分，必要時可以動用武力統一台灣，「大多數包括美國在內的國家都不承認自治的台灣是一個獨立國家」，不過，華府反對任何武力奪取台灣的舉動，並「致力於武裝台灣」。

此外，王毅與蘇利文也將就貿易關稅、投資審查到單邊「報復性」制裁方面等討論。美國近期才宣布，將105個中國和俄羅斯實體列入其出口管制名單。

大陸商務部25日表示，美方做法是典型單邊制裁和「長臂管轄」，破壞國際貿易秩序和規則，阻礙國際間正常經貿往來，影響全球產業鏈供應鏈安全穩定。「中方敦促美方立即停止錯誤做法，並將採取必要措施，堅決維護中國企業的合法權益」，敦促美國「停止將經貿問題政治化和安全化」。

另，一名美國高級官員近期透露，「習近平和拜登可能會在今年稍後舉行會面。」儘管中美兩國是一種「激烈的競爭關係」，但「我們將致力且負責的管理這種競爭」，防止其演變成衝突。