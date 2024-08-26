中菲船隻南海再度碰撞 菲防長指大陸行動已明顯違法

中國大陸和菲律賓船隻25日再度於南海仙賓礁附近海域發生碰撞事故後，菲律賓國防部長指控中國大陸在南海的行為已經明顯違法。

據路透報導，菲國防長特奧多羅（Gilberto Teodoro）26日告訴記者，「我們必須預料到中國會有這類行為，因為這是一場鬥爭。我們必須做好準備，預測並習慣中國的這類行為。正如我們一再強調，這些行為顯然是違法的。」

中菲船隻25日在南海仙賓礁發生相撞，雙方事後相互指責對方應為事件負責，這是兩國船隻一周內第二次在仙賓礁附近海域發生碰撞。

對於這起最新碰撞事故是否會觸發美國和菲律賓之間的條約義務時，特奧多羅說，「這是本末倒置。讓我們避免發生武裝攻擊事件，這才是最重要的。」

中國海警局新聞發言人甘羽表示，8月25日，菲律賓不顧中方一再勸阻和警告，執意派出3002號船「非法」闖入中國南沙群島仙賓礁附近海域侵權挑釁。其間，菲3002號船無視中方多次嚴重警告，蓄意危險接近、故意衝撞中方正常維權執法的海警21551艇，導致發生擦碰，責任完全在菲方。

甘羽並正告菲方，立即停止侵權挑釁、抹黑炒作，否則由此產生的一切後果完全由菲方承擔。中國海警將依法在中國管轄海域持續開展維權執法活動，堅決維護國家領土主權和海洋權益。