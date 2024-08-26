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共軍明起在中緬邊境 展開為期3天實兵實彈演習

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
解放軍南部戰區27日起將在中緬邊境展開為期三天的實兵實彈演習。圖為南部戰區早前演訓資料照。（圖／取自解放軍南部戰區微信公眾號）
解放軍南部戰區27日起將在中緬邊境展開為期三天的實兵實彈演習。圖為南部戰區早前演訓資料照。（圖／取自解放軍南部戰區微信公眾號）

解放軍南部戰區26日公告，根據年度訓練計劃，中國人民解放軍某部定於8月27日至29日，位中緬邊境中方一側組織實兵實彈演習，並要求進入該地區的車輛和人員服從交通管制。

此次演習區域包括瑞麗市戶育鄉、瑞麗市畹町鎮、鎮康縣勐堆鄉和耿馬傣族佤族自治縣孟定鎮等附近地域。

在這則演習公告前，南部戰區還發布消息稱，26日，中國人民解放軍南部戰區組織陸軍部隊赴瑞麗、鎮康等邊境一線，開展臨邊武裝巡邏和空地聯合警巡，旨在檢驗戰區部隊快速機動、立體封控、聯合打擊能力，維護邊境地區安全穩定。

中國大陸曾在2015年、2023年11月，在中緬邊界的中方一側舉行實戰演習，主要都是為因應當時中緬邊境可能發生邊界衝突所展開的演訓。

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