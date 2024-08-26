港媒：澳門終審法院院長岑浩輝 澳門下任特首大熱門

澳門特首賀一誠21日突然以「身體健康尚未全面恢復」為由，宣布不尋求連任。香港星島日報指出，賀一誠不尋求連任後，澳門終審法院院長岑浩輝成為下任特首大熱門。

星島日報26日表示，賀一誠是因「從大局出發」，不再連任。而所謂「大局」就是：需要你連任你就連任；只需你幹一屆就幹一屆。香港幾任特首未能連任，都是因為從「大局出發」。

報導稱，賀一誠不連任，澳門終審法院院長岑浩輝就成為下任特首大熱門。事實上，數日前澳門已有人「洩露天機」。8月18日，人稱「權哥」的澳門前立法會議員、商界人士吳在權，突然在微信朋友圈發布了一首藏頭詩：「《輝》將出現盼能有浩然！舊的一去《誠》歷史流逝！」。

這首詩巧妙地出現「浩輝」、「一誠」，挑明「《輝》現《誠》去」。文末還加了一句「《舊》的不消又怎能創《新》質生產力？」。

有澳門人士猜測，吳在權貼詩的日子剛好是中共中央統戰部部長石泰峰考察澳門並會見賀一誠之際，疑似是石泰峰南下傳達中央決定。不過，石泰峰考察澳門、香港是既定行程，而且中共中央港澳工作體制已經出現重大調整，如果南下傳達也應由中共中央港澳辦領導出面。