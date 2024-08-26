蘇利文明訪陸 學者：北京將要求施壓民進黨別過度挑釁

美國國家安全顧問蘇利文將於明日賴清德總統就職滿百日當天訪問中國大陸，與大陸外長王毅舉行新一輪中美戰略溝通。新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院副教授李明江接受新加坡《聯合早報》採訪時指出，北京目前非常關注和擔憂賴清德政府以更積極的方式推動漸進式台獨和去中國化，應會抓住蘇利文到訪的機會，要求美國不要高規格接待台灣高官並溝通後果。

李明江稱，北京同時希望與華盛頓在遏制台獨上達成一定程度的默契，希望拜登政府配合向民進黨政府施壓，不要過度挑釁大陸。

針對蘇利文此行，大陸外交部美大司負責人25日已率先表態，中方將重點就台灣問題等議題表達嚴重關切、闡明嚴正立場、提出嚴肅要求，要求美方必須恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，落實不支持台獨的承諾。

復旦大學國際問題研究院院長、美國研究中心主任吳心伯在接受上海解放日報旗下新媒體《上觀新聞》訪問時則表示，中美此輪戰略溝通正值拜登任期進入倒數計時、中美關係風險累積之際。蘇利文到訪象徵兩國為恢復雙邊關係平衡所做的最新努力。

在吳心伯看來，拜登政府時日無多，無意在中美關係上採取新措施並留下正面遺產。蘇利文此行主要可能有三方面表現：一、對華基本思路和政策不變；二、避免中美關係動盪、分散其對內政外交議程的關注；三、如果可能，推動中國在美方關心的問題上提供合作，使華盛頓取得實惠，但對中方的關切，美方則可能採取推諉、拖延態度。

此外，拜登與習近平都可能出席今年11月的APEC領導人非正式會議以及在巴西舉辦的G20峰會，吳心伯認為，蘇利文此訪或許也會與中方討論年底前中美元首會晤的可能性，並為此做準備。

吳心伯表示，不排除中美元首年底前會晤的可能性。但考慮到美國大選和拜登即將離任，如果中美元首實現會晤，意義也將不同於去年的舊金山會晤。