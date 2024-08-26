澳門終院院長請辭 料將參選下屆特首

澳門終審法院院長岑浩輝請辭，外界預料他將會參選下屆行政長官（特首）；有專家認為，與過去3任特首相比，岑浩輝沒有商人家族背景，且在中國大陸出生，相信更容易與北京方面溝通，獲得更大信任。

澳門電台今天報導，現任特首賀一誠發布行政命令，應岑浩輝請求，自8月28日起免除其終院院長等職務。

岑浩輝上週被記者詢問是否有意參選下屆特首時說，正在考慮中。澳門下屆特首候選人的提名期由8月29日至 9月12日，按照相關選舉法，主要官員或司法官等須於提名開始日之前已辭職或退休，否則不得被提名為候選人。

澳門第6屆特首選舉將於10月舉行，賀一誠只擔任了一屆，此前外界普遍預期他會參選連任。但兩個月前開始，澳門和香港媒體傳出他的健康有問題。

上週，賀一誠終於以健康為由，宣布不參選連任，而澳門也即時傳出多名潛在接任人選，包括岑浩輝、行政法務司司長張永春和保安司司長黃少澤。

岑浩輝與之前澳門特首最不同之處，是不具有商人家族背景。翻查網上資料，被點名的岑浩輝、張永春和黃少澤，都是在中國大陸出生長大，其後才移居澳門。

澳門於1999年回歸，首任特首何厚鏵是澳門華人領袖何賢的兒子，而何賢家族是澳門三大家族之一，在商界赫赫有名。

崔世安為澳門第二任特首，也是澳門三大家族的崔家後代，同樣具有商人家族背景。

至於現任特首賀一誠，其父親賀田是工業家，早於1956年就創立了賀田工業有限公司。因此，賀一誠的家族或多或少都與商界離不開關係。

澳門立法會前議員吳國昌日前接受中央社記者電話訪問時說，現在澳門都流傳岑浩輝等人是下屆特首大熱人選，如果確實由他們其中一人競逐特首，在人選背景上的確發生變化，至少不是來自澳門本土商人家族。

他認為，岑浩輝、張永春和黃少澤在大陸出生及受教育，其後才移居澳門並出任官員，這樣的背景可能更容易與北京方面溝通並獲得信任。

他並指出，一旦由這些不同背景的人出任特首，也意味著北京方面在挑選澳門特首的思路上出現了變化，是「改土歸流」。

「改土歸流」是中國歷史上一些朝代推行的一種中央集權政策，目的是為了撤除邊疆地區的土地世襲首領治理權，改由中央直接派遣官員治理該地。