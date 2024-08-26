香港公務員申請來台居留被拒 事件曝光恐遭港府解聘
據香港成報報導，台灣近年不時被指收緊審批港人居留申請，特別是公務員及公職人士。一名在香港任職房屋署的工程督察早前申請隨台籍配偶在台居留，原希望既取得台灣居留權，又不放棄在香港的高薪。結果其來台依親居留申請一再被拒，事件上周曝光後已遭港府停職，最終恐遭解聘。
報導稱，在台港人的狀態可分為「停留」（持旅遊、商務簽證赴台）和「居留」（以就學、就業、依親或投資移民等管道，在台較長時間停留），和「定居」（取得身分證，具中華民國國籍）三種。
根據台北高等行政法院的判決書顯示，這名香港陳姓公務員的妻子是台灣公職人員，他於2022年向台灣申請依親居留。移民署表明他需出示辭去香港公務員職位的證明，才可能獲批居留證。
但這名陳姓香港公務員去年5月向台灣方面表明，不會辭去現職，並指所有香港公務員均是被迫簽署效忠香港特區政府的聲明。若取得台灣居留權，他將做「半個太空人」，即周一至周四在香港，周五離港赴台，周六、日回港。
台灣移民署聯同相關部門最終否決其申請，香港陳姓公務員不服向行政院申訴，但遭駁回。後又向台北高等行政法院提起訴訟，台北高等行政法院於今年7月4日判決，裁定陳「確有危害國家利益、公共安全、公共秩序之虞」，並指行政院以陳任職港府為由作出否決其申請的決定，並非無據。
這名陳姓公務員的太太之後在網上公開這事件，引發港府高度關注。在事件於上周曝光後，這名陳姓公務員已遭港府停職候查，原因是他向台灣的法院聲稱「所有公務員都是被迫簽署效忠政府的聲明」，讓港府質疑他有「發假誓」之嫌，並非真誠效忠香港特區政府、聲明擁護《基本法》等。
香港成報指出，按過往做法，這名陳姓公務員最終預期將會被港府解僱。對此，香港公務員事務局發言人表示：「不評論個別個案及任何相關言論。」但強調「根據《基本法》和《公務員守則》，擁護《基本法》、效忠香港特區、盡忠職守和對香港特區政府負責，是公務員的一貫責任，也是政府和社會對他們的一貫期望和要求。」
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