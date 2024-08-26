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李大中：未來兩岸關係要維持現狀，已十分不易

聯合報／ 記者林宸誼／台北即時報導
淡江大學國際事務與戰略研究所所長李大中認為，未來兩岸關係仍舊不樂觀，而且要防範突發事件的發生。圖為賴總統7月23日赴空軍基地視察漢光演習。（法新社）
淡江大學國際事務與戰略研究所所長李大中認為，未來兩岸關係仍舊不樂觀，而且要防範突發事件的發生。圖為賴總統7月23日赴空軍基地視察漢光演習。（法新社）

兩岸關係深受美中戰略競爭牽動，但淡江大學國際事務與戰略研究所所長李大中認為，年底無論誰當選美國總統，兩岸關係仍舊不樂觀，也不會好轉，而且要防範突發事件，像是早前發生的金廈水域事件。

李大中指出，賴清德總統透過發表520演講，希望傳達強勢的態度，但兩岸關係也變得更動盪。「如果再與前面八年的蔡英文總統路線比較，一般認為賴清德在政治光譜上更往獨的方向前進。在這樣狀況之下，即使近期大陸開放陸客到馬祖或金門旅遊，釋出善意，整體兩岸關係大局仍不是太樂觀。」

李大中憂心地指出，未來兩岸關係如果能夠維持目前的狀況，就已經是不容易了。大陸對台政策，現在很清楚的就是反獨促統，堅決遏制外部勢力介入，而懲治台獨分子也結合大陸相關刑法。

至於美國對華政策，李大中分析，美國總統拜登也是承襲前任總統川普，把大陸視為是最重要的戰略競爭對手，再加美國內部的民意，對中國大陸的看法是非常負面的，這也提供了美國在政策上對中國大陸強硬的後盾跟基礎。

他認為，拜登仍恪守一個中國政策，把台灣關係法放到最前面，中間夾三個聯合公報（上海公報、中美建交公報、八一七公報）」，後面放六項保證。美國年底總統選舉結果，若是由賀錦麗當選，大概就是延續拜登這幾年的政策，仍會繼續支持台灣。

李大中指出，美國的政治光譜會繼續往戰略清晰的方向移動，也可能會持續在台灣的外交空間上與大陸角力，例如先前美國聯邦眾議院通過「台灣國際團結法案」，主張聯合國大會第2758號決議不涉及台灣，就變成美國在外交上幫助台灣的戰場。

若是川普當選下一屆美國總統，李大中表示，川普不可預測性的確是比較強，但觀察川普先前擔任總統時，他的團隊有時候會拉川普一把，盡可能讓美國的政策維持在可控的道路上。

至於川普雖然曾有過要台灣交付保護費等言論，但李大中認為，川普的邏輯跟幾年前是一樣的，反倒是他的團隊建議，應該把重心從烏克蘭拉到印太地區去，對付中國大陸。

川普 拜登 美國

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