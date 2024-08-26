陸學者：賴清德兩岸政策未「蔡規賴隨」 是台海最大風險

總統賴清德就職將屆滿百日，其兩岸政策政策是否真的「蔡規賴隨」？北京聯合大學台灣研究院院長李振廣指出，對大陸而言，「現在看起來並沒有所謂『蔡規賴隨』，甚至賴清德快把車開到溝裡去了」。

李振廣說，若分兩個階段來看，過去蔡英文更傾向於「軟對抗」，而現在賴清德在台獨問題上對大陸的挑釁則是超過蔡英文，這將對兩岸關係帶來結構性衝擊，如果兩岸正常交流全部切斷，台海的風險就會大幅上升。

他表示，疫情期間，兩岸缺乏往來，意識形態對抗明顯上升，若疫後還沒有往來，「那『硬對抗』就會佔很大的比例了」。

因此，李振廣將賴清德定義為，下半年台海問題的「最大風險來源」。他警告，若賴清德持續操作「台獨史觀」來割裂兩岸連結，或在兩岸關係上採「硬對抗」，那麼大陸必定做出「硬手段」來回應，以謀求統一的前景。就像大陸早前已經推出了懲治台獨頑固份子的司法文件、解放軍對台軍演、大陸海警在廈金海域執法巡航常態化等等，中國大陸對於謀獨行徑絕對會「露頭就打」。

至於下半年兩岸關係是否會受美中對抗影響？李振廣認為，去年中美元首會晤後，美方強調維持台海和平穩定的立場，台灣也還未成為此次美國大選的主要議題，因此，只要美方未改變其政策框架，中美在處理台灣問題上仍有「可控性」，需要關注的是賴清德是否「冒進」、「盲動」，進一步觸碰大陸的紅線。