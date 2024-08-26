陸學者：兩岸正在兩國論和反台獨間 走向更衝突的狀態

賴清德總統就職將滿百日，其上任以來多次明確表達「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，被大陸國台辦批評為「兩國論」，導致兩岸對立態勢進一步升高。大陸學者認為，賴總統踩踏大陸紅線的冒進舉動「不會收斂」，北京也不會在反對台獨上有任何退讓。當前兩岸關係正處於堅持兩國論和反對台獨間，走向更為衝突的狀態。

上海東亞研究所副所長包承柯受訪時指出，賴清德上台後使得兩岸關係在統獨問題上的對立更加尖銳與分明，且賴沒有表示會從「新兩國論」的立場上有所退讓。相對地，大陸也更加清楚地表明反對台獨，兩岸在反台獨和堅持兩國論間，正在走向更為衝突的狀態。

他表示，賴清德的新兩國論踩踏了大陸對台政策的紅線，且賴冒著兩岸衝突、踩踏大陸紅線的舉動「不會收斂」。而大陸從五二〇開始，軍事鬥爭、經濟、法治等多種手段都已在進行，如果賴持續挑釁兩岸，大陸還會透過其他方式來進一步警告，推出更多打擊台獨的政策。

包承柯稱，美國至今沒有一個政治領導人對賴清德就職演說所提的「新兩國論」持肯定態度，特別是美國新任AIT處長谷立言到任時見了賴清德，以中文表示了美國的一中政策，「這是前所未有」。他認為這對賴清德的「新兩國論」是一個不利的環境。

他還說，美國不希望台海地區擦槍走火，如果賴清德的兩國論導致台灣區域的關係進一步緊張，乃至擦槍走火，那麼對賴清德的打擊是很大的。

從中美關係如何影響兩岸關係來看，包承柯指出，美國正在選舉，對台政策上表明了堅持一個中國政策，相信不管是川普或賀錦麗上台，美國對華、對台政策的基本格局都不會出現根本性變化，也就是一個中國政策框架左右著美國的對華和對台政策。

包承柯分析，川普的對華政策基本方向主要還是在貿易結構上，而不在政治架構。而賀錦麗不是一個外交專才，她將會有相當長的過渡期要認識外交，認識中國與印太區域和平穩定的架構，在她熟悉前不會做出很大的轉變。

觀察賀錦麗或川普基本立場的闡述，他預期，美國推動「一中一台」政策的可能性相當渺茫。

包承柯說，隨著拜登政府的對華政策到了一個低點，前階段「做過頭」的事情，無論川普、賀錦麗當選後可能都會做出一些調整。但一切還是要待11月美國總統選舉結果出來以後，才能比較清晰地談論中美關係下一階段的走向。