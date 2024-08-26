蘇利文明訪北京 陸關切台灣問題

白宮國家安全顧問蘇利文將於八月廿七至廿九日訪問中國大陸，大陸外交部昨指出，中方將重點就台灣問題等議題表達嚴重關切、闡明嚴正立場、提出嚴肅要求，要求美方必須恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，落實不支持「台獨」的承諾。

大陸外交部日前宣布，應中共中央外辦主任王毅邀請，蘇利文將於八月廿七至廿九日訪問大陸，舉行新一輪中美戰略溝通。蘇利文將是自二○一六年以來，首位訪陸的白宮國安顧問，並可能就美國總統拜登和大陸國家主席習近平於今年稍晚再度會面做準備。

央視報導，大陸外交部美大司負責人稱，蘇利文此訪是雙方落實去年舊金山「拜習會」共識的重要舉措。舊金山會晤之後，雙方外交、財經、執法、氣變團隊及兩軍保持溝通，兩國人民往來也在增加，同時美國繼續對大陸遏制打壓，中方予以堅決反制，中美關係仍處在止跌企穩的關鍵關口。

美大司負責人並稱，大陸將重點就台灣問題、發展權及中國戰略安全等表達嚴重關切、闡明嚴正立場、提出嚴肅要求。他重申，台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，「台獨」是台海和平穩定的最大風險。美方必須恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，落實不支持「台獨」的承諾。

他並指控美方在關稅、出口管制、投資審查、單邊制裁方面不斷採取針對中國的無理舉措，嚴重損害中方的正當權益。