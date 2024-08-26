稱「中國台北」巡演 陸歌手禁來台

中國大陸嘻哈歌手王以太原訂九月十四日將在台北舉行首場演唱會，但因使用「下一站：中國台北」做為宣傳，陸委會昨天證實，王以太違反「大陸地區人民進入台灣地區許可辦法」規定，相關機關經聯審會跨部會討論，依法拒絕王以太的來台申請。

這並非今年首例，今年四月廣西獨立樂團「回春丹」原受邀參與台灣祭音樂活動，也因該樂團在微博發文稱「中國台灣」，引發台灣網友不滿，後遭主辦方宣布取消「回春丹」的演出。

針對王以太案，陸委會表示，政府歡迎中國大陸藝人來台表演交流，也樂見兩岸藉由音樂作品相互切磋，兩岸交流應秉持對等尊嚴原則辦理，強調「不容許有發表或宣傳貶低台灣地位的情形」。而該名陸籍歌手宣傳內容已違反「大陸地區人民進入台灣地區許可辦法」規定，相關機關經聯審會跨部會討論，「依法不予許可」。

據售票網宣傳文案指出，王以太是來自成都集團CDC的饒舌歌手，在二○一八年「中國新說唱」中取得前六強，後陸續參加「我是唱作人」、「我們的樂隊」等音樂節目，並於二○二二年「中國說唱巔峰對決」中與成員以「一席之地」之團隊名稱，拿下巔峰聯盟冠軍。二○一九年，王以太榮獲華人歌曲音樂盛典年度最受歡迎說唱歌手獎，他的作品也在YouTube累積可觀的觀看數。

有報導指出，今年王以太將帶著他的第三張全新個人專輯「Love Me Later」展開巡迴演出，並定於九月十四日首次在台北舉辦專場演出。七月一日起，主辦單位MERCURY娛樂即於網路平台開始售票，一般票價二九○○元，吸引眾多歌迷購票，門票已銷售一空。

不過，王以太唱片宣傳及文宣廣告，出現「下一站：中國台北」等字眼，涉及矮化台灣，並拍攝一系列以「北京南：北京至中國台北」站牌為背景的宣傳照，引發爭議。

據報導，除了宣傳用語有貶低台灣之嫌，我方主管機關還察覺，王以太演唱會主辦單位有「先賣票、後申請」的情形。據報該主辦單位向政府申請王以太來台的實際送件時間為七月十日，卻在申請案未通過前，就於七月一日開始對外售票。如今此案已遭封殺，主辦單位恐將面臨退票問題。