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星期評論／兩岸堆疊善意 金門準備迎陸客

聯合報／ 本報記者蔡家蓁

金門曾是戰地最前線，時至今日，金門人在兩岸對峙夾縫中生存，金門成為兩岸關係冰凍下最重要的戰略位置，金門立委陳玉珍、議長洪允典近日率團到北京拜會國台辦爭取開放陸客，雖然陸方未鬆口但有釋出善意，陳玉珍說，相信陸客到金門時程是指日可待的；賴清德總統出席823紀念活動致詞未見激烈言論，讓金門民眾鬆一口氣。

今年初以來，金門一直是新聞焦點，從0214陸船翻覆案、胡姓釣客獲釋乃至澎湖籍漁船「大進滿88號」後續處理，到近期金門民意代表團赴北京爭取開放陸客，與賴總統上任後首次赴金門參加823戰役紀念活動，每一案看似獨立事件，其實存在關聯性，發展環環相扣。

金門民意代表團8月21日赴北京拜會大陸國台辦主任宋濤，當面表達對盡速恢復兩岸觀光旅遊的期待，陳玉珍提到，陸船翻覆、胡姓釣客滯留大陸等突發事件，一度讓兩岸關係降到冰點。近期罹難大陸船員魂歸故里，及胡姓釣客順利返金，澎湖4名船員也緊接著返回，加上金廈海域船難人道救援等，顯示兩岸只要有良性互動，就會朝好的方向發展。

兩岸關係回溫需要更多善意堆疊，有馬祖第一批陸客旅遊團打頭陣，接下來若能在大陸十一長假前，讓大陸團客及自由行旅客有機會到訪金門，將是全面恢復兩岸觀光旅遊重要訊號。

另一指標是賴總統823紀念活動談話。當時人在北京拜訪交流的金門民代團緊盯賴的發言，擔憂影響此行成果，賴發言「中規中矩」，也是種善意。

兩岸互動就像夫妻關係，需彼此好好經營，相互理解包容，別流於意氣之爭，兩岸主事者都要展現智慧，莫被意識形態沖昏頭，才不會離民心愈遠。

北京 金門 陸客

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