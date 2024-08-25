演唱會告吹！陸嘻哈歌手王以太宣傳寫「中國台北」 陸委會2原因拒絕來台申請

大陸嘻哈歌手王以太原訂9月14日將在台北舉行首場演唱會，但因使用「下一站：中國台北」做為宣傳。陸委會25日表示，王以太已違反「大陸地區人民進入台灣地區許可辦法」規定，爰相關機關經聯審會跨部會討論，「依法」拒絕王以太的來台申請。

陸委會表示，政府歡迎中國大陸藝人來台表演交流，也樂見兩岸藉由音樂作品相互切磋，兩岸交流應秉持對等尊嚴原則辦理，強調「不容許有發表或宣傳貶低台灣地位的情形」。而所詢陸籍歌手宣傳內容已違反「大陸地區人民進入台灣地區許可辦法」規定，爰相關機關經聯審會跨部會討論，「依法不予許可」。

稍早之前，有媒體報導，據售票網宣傳文案指出，王以太是來自成都集團CDC的饒舌歌手，在2018年《中國新說唱》中取得全國前六強的好成績，後陸續參加《我是唱作人》、《我們的樂隊》等音樂節目，並於2022年《中國說唱巔峰對決》中與成員以「一席之地」之團隊名稱，拿下巔峰聯盟冠軍。

2019年，王以太榮獲華人歌曲音樂盛典年度最受歡迎說唱歌手獎，他的代表作也在YouTube累積驚人的觀看數，其中《目不轉睛》已累積339萬次觀看、《時間是金》累積128萬次觀看。

報導稱，2024年，王以太將帶著他的第三張全新個人專輯《Love Me Later》展開巡迴演出，並將於9月14日首次在台北舉辦專場演出。7月1日起，主辦單位MERCURY娛樂即於網路平台開始售票，一般票價2,900元，眾多歌迷粉絲購票，門票已全部銷售一空。

然而，報導提到，陸委會等相關單位調查後發現，王以太唱片宣傳及文宣廣告，竟以「下一站：中國台北」矮化台灣，並拍攝了一系列以「北京南：北京至中國台北」站牌為背景的宣傳照。

此外，我方主管機關還察覺，王以太演唱會主辦單位有「先賣票、後申請」的情形，報導稱，該主辦單位向政府申請王以太來台的實際送件時間為7月10日，然而，卻在申請案未通過前就於7月1日開始對外售票。目前，該案已遭封殺。如今，主辦單位恐怕要面臨退票窘境。

今年4月，大陸廣西獨立樂團「回春丹」原受邀參與台灣祭音樂活動，也因該樂團隨後在微博發文稱「中國台灣」，引發台灣網友不滿，後遭主辦方宣布取消「回春丹」的演出。