美國擴大涉俄出口管制 數十家陸企遭列實體清單…北京重申反對

美國擴大涉俄出口管制，日前有39家中國實體因被指控違反規定被列入美方的實體清單。中國商務部發言人今天表示，美方作法是典型的單邊制裁和長臂管轄，對此堅決反對。

陸媒財新網報導，美國商務部工業和安全局（BIS）當地時間23日宣布更新出口管制規則，將123個實體添加到「實體清單」（Entity List）中，進行嚴格的出口管制，其中包括42個中國實體和地址。

實體清單方面，美國指控39家中國實體違反美國出口管制或從事其他違反美國國家安全和外交政策利益的活動，向俄羅斯運送美國原產和美國品牌的物品。這些公司中，絕大部分是位於香港或深圳的貿易轉口公司。

此外，BIS針對通過空殼公司轉移資金的問題，在實體清單中增加了3個位於香港的「高轉移風險」地址，要求涉及使用這些地址的各方申請交易許可證。

BIS表示，香港或土耳其等地的企業服務提供商為客戶提供一個註冊的營業地點，可以用做結算或接收貨物的地址。一些不良行為者利用這些服務掩蓋自己的身分，將物品轉移到禁運目的地或受限制的當事方。

BIS表示，如果向上述42家實體或地址出口、再出口和在國內轉運受美國「出口管理條例」（EAR）管制的產品和技術，需要向美國申請許可，且較難拿到許可證。

中國商務部新聞發言人今天發布「答記者問」，指美方以涉俄為由，將多家中國實體列入出口管制實體清單，中方對此堅決反對。

他說，美方做法是典型的單邊制裁和「長臂管轄」，破壞國際貿易秩序和規則，阻礙國際間正常經貿往來，影響全球產業鏈供應鏈安全穩定，中方對此強烈不滿，堅決反對。「中方敦促美方立即停止錯誤作法，並將採取必要措施，堅決維護中國企業的合法權益」。

財新網指出，自2022年2月俄烏戰爭爆發後，BIS對俄羅斯和白俄羅斯展開了嚴格的出口管制，並且不斷升級和更新管制措施。

這波最新制裁的同一天，美國財政部也採取行動，對46個中國實體和個人在內的近400個實體、個人和船隻進行金融制裁，指控他們的產品和服務「讓俄羅斯得以維持戰爭並逃避制裁」。