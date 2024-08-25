兩岸關係將春暖花開？羅文嘉指「現在是協商前的協商」：這段時間很重要

兩岸關係近來陷入冰點，何時能「春暖花開」備受各界關注。海基會秘書長羅文嘉近日接受前總統陳水扁專訪時指出，現在是「沒有協商前的協商」，而對岸的前提是「一個中國原則」，這是我方無法接受的。他表示，其實這也代表現在「雙方已經在協商，已經在拔河了」，這一段時間非常重要，有時「比如何談判還重要」。

羅文嘉日前赴陳水扁於「微微笑廣播網」所主持的節目《有夢上水》25日正式播出。在談到兩岸關係時，陳水扁問及兩岸協商何時能「春暖花開」，羅文嘉表示，兩岸的協商其實通常都是「還沒協商前的協商」，協商要如何來協商，在此階段，有時比如談判協商還要重要。

羅文嘉續指，對岸現在堅持若我方政府不承認「一個中國原則」，就不進行任何協商、交流，「其實這個就是協商」，但對台灣來說，「我們是沒辦法接受這個前提的，『一個中國』說的不是中華民國、不是台灣，是中華人民共和國」，接受就表示放棄台灣現在自由民主的體制。

羅文嘉強調，若現在就接受「一個中國原則」的話，「99%都接受了，你還有什麼好協商的？」他還說，所以現在就是「沒有協商前的協商」，兩岸就是已經在協商，已經在拔河，這段時間非常重要。

至於談到海基會董事長職位懸缺，各方消息都在猜測接任人選一事，其中有媒體報導指海基會董事長或將由前監察委員吳豐山接任。羅文嘉說，「媒體報導很自由」，可以寫他認為有可能的人選，但他表示「目前都還沒接到總統和陸委會的指令」。