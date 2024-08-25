快訊

綠委爆查帳第三方機構又是端木正 民眾黨嗆質疑會計師公會公正性

泰國暴雨釀災...普吉島土石流致13人亡 緬甸情侶「遺體相擁」被尋獲

上半年新北議員建議款 「七大寇」綠議員恰都掛蛋

聽新聞
test
0:00 / 0:00

兩岸關係將春暖花開？羅文嘉指「現在是協商前的協商」：這段時間很重要

聯合報／ 記者謝守真／台北即時報導
海基會秘書長羅文嘉近日接受前總統陳水扁專訪時指出，對岸說的「一個中國」不是中華民國、不是台灣，而是中華人民共和國，「接受就表示我們放棄自由民主的體制，還有什麼好協商？」（圖／取自羅文嘉臉書）
海基會秘書長羅文嘉近日接受前總統陳水扁專訪時指出，對岸說的「一個中國」不是中華民國、不是台灣，而是中華人民共和國，「接受就表示我們放棄自由民主的體制，還有什麼好協商？」（圖／取自羅文嘉臉書）

兩岸關係近來陷入冰點，何時能「春暖花開」備受各界關注。海基會秘書長羅文嘉近日接受前總統陳水扁專訪時指出，現在是「沒有協商前的協商」，而對岸的前提是「一個中國原則」，這是我方無法接受的。他表示，其實這也代表現在「雙方已經在協商，已經在拔河了」，這一段時間非常重要，有時「比如何談判還重要」。

羅文嘉日前赴陳水扁於「微微笑廣播網」所主持的節目《有夢上水》25日正式播出。在談到兩岸關係時，陳水扁問及兩岸協商何時能「春暖花開」，羅文嘉表示，兩岸的協商其實通常都是「還沒協商前的協商」，協商要如何來協商，在此階段，有時比如談判協商還要重要。

羅文嘉續指，對岸現在堅持若我方政府不承認「一個中國原則」，就不進行任何協商、交流，「其實這個就是協商」，但對台灣來說，「我們是沒辦法接受這個前提的，『一個中國』說的不是中華民國、不是台灣，是中華人民共和國」，接受就表示放棄台灣現在自由民主的體制。

羅文嘉強調，若現在就接受「一個中國原則」的話，「99%都接受了，你還有什麼好協商的？」他還說，所以現在就是「沒有協商前的協商」，兩岸就是已經在協商，已經在拔河，這段時間非常重要。

至於談到海基會董事長職位懸缺，各方消息都在猜測接任人選一事，其中有媒體報導指海基會董事長或將由前監察委員吳豐山接任。羅文嘉說，「媒體報導很自由」，可以寫他認為有可能的人選，但他表示「目前都還沒接到總統和陸委會的指令」。

他提到，目前海基會的代理董事長是許勝雄，而代理董事長基本上一般是三個月，再三個月之後就等總統、陸委會決定人選。

海基會秘書長羅文嘉近日接受前總統陳水扁專訪時被問及兩岸何時春暖花開時指，現在「沒有協商前的協商」就已在協商，雙方已在拔河。（圖／取自羅文嘉臉書）
海基會秘書長羅文嘉近日接受前總統陳水扁專訪時被問及兩岸何時春暖花開時指，現在「沒有協商前的協商」就已在協商，雙方已在拔河。（圖／取自羅文嘉臉書）

兩岸關係 海基會 羅文嘉 陳水扁 陸委會

延伸閱讀

兩岸何時春暖花開？羅文嘉：現在是協商前的協商

中天電視不滿羅文嘉指紅媒 求償1元敗訴確定

苗博雅、羅文嘉貼文質疑大安區1年沒立委 羅智強提告輸了

北院判陳水扁洗錢案免訴檢上訴 高院抽中「貴股」任受命法官

相關新聞

兩岸關係將春暖花開？羅文嘉指「現在是協商前的協商」：這段時間很重要

兩岸關係近來陷入冰點，何時能「春暖花開」備受各界關注。海基會秘書長羅文嘉近日接受前總統陳水扁專訪時指出，現在是「沒有協商...

一周內2次碰撞！中菲船隻南海仙賓礁現衝突 陸海警：「依法依規」管控

中菲船隻一周內在南海仙賓礁發生第二次船隻碰撞事故。中國海警局新聞發言人甘羽表示，8月25日，菲律賓3002號船不顧中國海...

埃及航展將登場 共軍八一飛行表演隊7殲-10表演機參加

中國大陸國防部25日早在其微信公眾號發布消息指，應埃及空軍邀請，8月下旬至9月上旬，中共人民解放軍空軍派八一飛行表演隊7...

再有多家中國實體遭美列實體清單 陸商務部：堅決反對

美國商務部工業和安全局（BIS）當地時間8月23日宣布更新出口管制規則，將131個名錄下的123個實體添加到「實體清單」...

蘇利文27日訪陸 北京：將重點就台灣問題闡明嚴正立場

白宮國家安全顧問蘇利文將於8月27日至29日訪問中國大陸，大陸外交部美大司負責人25日表示，中方將重點就台灣問題等議題表...

中菲南海爭端延燒…陸海警局控擦碰責任全在菲方：引發後果由菲承擔

中菲兩國在南海再爆爭端。中國大陸海警局新聞發言人甘羽於25日15時18分發出新聞稿表示，8月25日，菲律賓3002號船不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。