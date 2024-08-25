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中菲南海爭端延燒…陸海警局控擦碰責任全在菲方：引發後果由菲承擔

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中菲兩國在南海再爆爭端。8月25日，大陸海警局指控菲律賓3002號船未經中國政府允許，「非法」衝闖中國南沙群島仙賓礁附近海域，並對菲肇事船隻「依法依規」採取管控措施。（圖／擷自菲律賓每日問詢者報記者Nestor A. Corrales的Ｘ平台）
中菲兩國在南海再爆爭端。8月25日，大陸海警局指控菲律賓3002號船未經中國政府允許，「非法」衝闖中國南沙群島仙賓礁附近海域，並對菲肇事船隻「依法依規」採取管控措施。（圖／擷自菲律賓每日問詢者報記者Nestor A. Corrales的Ｘ平台）

中菲兩國在南海再爆爭端。中國大陸海警局新聞發言人甘羽於25日15時18分發出新聞稿表示，8月25日，菲律賓3002號船不顧中國海警一再勸阻和警告，執意向非法滯留中國南沙群島仙賓礁的菲海警9701號船運送物資，中國海警方對菲肇事船隻「依法依規」實施管控。

據中國大陸海警局微信公眾號25日消息，甘羽就菲律賓3002號船「故意」衝撞大陸海警艦艇廚做出上述談話，並指當日，14時12分，菲3002號船拒不接受管控，故意衝撞中方正常執法的海警21551艇，導致發生擦碰，責任完全在菲方。

甘羽再指，中方基於人道主義，第一時間救助菲落水人員。我們正告菲方立即停止侵權行徑，否則由此引發的一切後果由菲方承擔。

稍早之前，中國大陸海警局在其官方微博帳號以「快訊」發出消息指出，8月25日，未經中國政府允許，菲律賓3002號船「非法」衝闖中國南沙群島仙賓礁（Sabina Shoal；菲稱薩比納礁）附近海域，持續危險接近中方正常航行的海警船，中國海警對菲肇事船隻「依法依規」採取管控措施。

在此前一日，菲律賓政府指控，一架隸屬於菲律賓漁業與水產資源局（BFAR）的飛機8月22日在南海地區進行例行性巡邏時，遭到中方實控的渚碧礁（Zamora Reef）上的大陸軍人「無理地」向該機發射照明彈。且該機8月19日在黃岩島巡邏時也遭到共軍空軍的騷擾，中方在近距離內多次朝菲方發射照明彈。

南沙群島 南海 菲律賓 黃岩島

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