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埃及航展將登場 共軍八一飛行表演隊7殲-10表演機參加

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中共八一飛行表演隊將應邀參加埃及航展。圖為今年2月，八一飛行表演隊在沙烏地阿拉伯世界防務展進行的飛行表演。（新華社）
中共八一飛行表演隊將應邀參加埃及航展。圖為今年2月，八一飛行表演隊在沙烏地阿拉伯世界防務展進行的飛行表演。（新華社）

中國大陸國防部25日早在其微信公眾號發布消息指，應埃及空軍邀請，8月下旬至9月上旬，中共人民解放軍空軍派八一飛行表演隊7架殲-10表演機、1架運-20飛機參加埃及航展。

據人民日報消息，共軍八一飛行表演隊組建於1962年1月25日，當時為「空軍護航表演大隊」，1987年8月1日，正式啟用「中國人民解放軍空軍八一飛行表演隊」號碼。

公開資料顯示，八一飛行表演隊是世界四大第三代超音速飛行表演隊之一，主要任務是對外迎賓和禮儀特技表演飛行。自2013年首秀莫斯科至今，空軍八一飛行表演隊已經10次飛出大陸，先後赴俄羅斯、馬來西亞、泰國、阿拉伯聯合大公國、巴基斯坦、新加坡、沙烏地阿拉伯等7個國家進行飛行表演。

此前，大陸軍事專家李莎莎曾表示，中共解放軍空軍八一飛行表演隊使用的表演機都是各時期大陸國產主力戰機，從九機水平開花到四機菱形向上開花、從六機橫滾到五機水平開花，創造了一個又一個高難度經典特技動作。

值得注意的是，八一飛行表演隊的表演機「殲-10」，是大陸具有自主知識產權的第三代戰鬥機，綜合作戰效能達到國際同類戰鬥機水準。

另，俄羅斯衛星通訊社指，本次埃及國際航展（Egypt International Airshow）為首屆舉行，將於2024年9月3日至5日在埃及新阿拉曼國際機場展開。

據悉，該展會由埃及國防部、埃及空軍部、埃及民政航空部、埃及航天局和埃及航空公司牽頭，主展館面積4萬平方公尺，包括動態飛行表演、專業領域會議以及尖端航空航天產品和服務的展示，旨在加速非洲和中東地區航空航天、國防領域的工業化、數字化和全球化。展會料將有超過250家參展者與會。‍

國防部 埃及航空 空軍

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