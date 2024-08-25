羅冠聰在台出書談中共打壓 警惕台灣與國際

前香港眾志創黨主席羅冠聰今天於台北舉辦新書發表會，邀請聯華電子創辦人曹興誠等人與會。羅冠聰提到，選擇在台出書，是因為香港、台灣面對同個極權政府的威脅，擔心中共在香港的打壓可能被當成藍圖用在台灣上。

羅冠聰8月初在台灣出版新書「時代推著我們前行：羅冠聰的香港備忘錄」，今天舉辦新書發表會，邀請聯華電子創辦人曹興誠、台灣智庫諮詢委員賴怡忠、國際政經專家汪浩與會共談。

羅冠聰表示，過去每個人都覺得香港是開放、自由的地方，僅僅1、2年，香港已有莫大變化。不過，即使香港運動沒得到想要的成果，但香港民主運動已為國際情勢帶來改變，過去有些國家會透過經濟模式與中國建立關係，但香港抗爭後，一些國家開始警惕、質疑中共的極權擴張。

羅冠聰提到，70年代其父親從中國南部來到香港，香港是當時中國難民的希望之地，但40年後，中共治下的香港卻成輸出難民的地方，逼迫許多有理想的年輕人離開，也顯現出在極權統治下沒有權力的制衡，自由如何迅速的崩壞跟破碎。

聯華電子創辦人曹興誠提到，這本新書再度提醒他曾在香港受到的衝擊跟覺悟。反送中期間曾在香港參加街頭遊行的經歷、香港721元朗事件中無辜受害的香港市民，更是讓他對香港民主運動有很深感觸，因此堅決回台，要使全世界了解中國建立的專制政權下的暴力行徑。

他說，香港人勇敢的抗爭帶來巨大的成果，是成功喚醒台灣人對中共的警惕，台灣是講華語最後一塊的自由之地，不能淪陷。

台灣智庫諮詢委員賴怡忠則指出，香港過去在台灣戒嚴時期給台灣的感覺是進步、自由，有機會透過香港接觸國際脈動、呼吸自由空間，即便是在反送中運動期間，也聽到很多國際投資家認為中共需要香港，香港情勢不會改變。但如今香港與過去不同，提醒大家過去深信的國際情勢在面對新的極權政權，很多假設、常理判斷可能都存在錯誤。

國際政經專家汪浩表示，他過去住在香港多年，也曾因抗議六四鎮壓在英國申請政治庇護，對於書中提到流亡者心境，包括必須面對跟家人切斷聯繫、回家之日遙遙無期的焦慮，以及長期作戰的思想準備等感同身受。

他並表示，香港內部對於香港與中國的關係有無達成共識具有重要性，香港民主運動是中國民主運動的一部分，還是香港民主運動是獨立於中國的一部分，是香港運動長遠以來需要思考的問題。

回首自2014年參加雨傘運動後至今，羅冠聰表示雨傘運動時，大家投身政治民主是為美好生活，運動期間大家互相互助，充滿希望，但自23條立法公布後，香港社會逐漸形成白色恐怖，參與海外政治運動的人數和積極性逐漸下降。

羅冠聰對於香港近期情勢感到悲觀，他表示，雖然抗爭有時不一定會得到想要的成果，但如何長久、有耐心投身在政治運動，持續在國際倡議是非常重要的，也期待在自由民主到來的時刻，可以重新回到熟悉的地方。

香港民主運動人士羅冠聰曾是雨傘運動的學生領袖，之後創立政黨「香港眾志」，並當選為立法會最年輕的議員。2020年6月香港國安法公布前幾天，流亡到英國，爾後在英國倡議香港議題。