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再有多家中國實體遭美列實體清單 陸商務部：堅決反對

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
美國近日以涉俄為由，宣布將多家中國實體列入出口管制「實體清單」，大陸商務部25日對此表達強烈不滿、堅決反對。（美聯社）
美國近日以涉俄為由，宣布將多家中國實體列入出口管制「實體清單」，大陸商務部25日對此表達強烈不滿、堅決反對。（美聯社）

美國商務部工業和安全局（BIS）當地時間8月23日宣布更新出口管制規則，將131個名錄下的123個實體添加到「實體清單」（Entity List）中，進行嚴格的出口管制，其中包括42個中國實體和地址。對此，大陸商務部25日回應指，注意到有關情況，中方表示強烈不滿、堅決反對，敦促美方立即停止錯誤做法，將採取必要措施維護中國企業合法權益。

據大陸商務部網站25日午消息，商務部新聞發言人就美以涉俄為由將多家中國實體列入出口管制「實體清單」一事發出答記者問新聞稿。發言人表示，中方注意到有關情況。美方以所謂涉俄為由，將多家中國實體列入出口管制「實體清單」，中方對此堅決反對。

該發言人續指，美方做法是典型的單邊制裁和「長臂管轄」，破壞國際貿易秩序和規則，阻礙國際間正常經貿往來，影響全球產業鏈供應鏈安全穩定，中方對此強烈不滿，堅決反對。「中方敦促美方立即停止錯誤做法，並將採取必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。」

陸媒《芯智訊》前一日指出，美國BIS以威脅國家安全和外交政策利益為由，將39家大陸實體和3個香港地址，列入了「實體清單」，其中包括海能達等知名企業。透過企業名稱及檢索相關企業資訊彙整稱，上述39個實體主要分布在電子元件分銷商、通訊（海能達）、物流、進出口貿易等行業。

財新網則提到，美國BIS在更新規則方面，擴大現有「外國直接產品規則」（FDP）的範圍，把出口管制的範圍擴展到俄羅斯和白俄羅斯以外的實體，受管轄的物項不僅是原產自美國的物品，還包括美國品牌的物品。這項更新針對微電子產品等帶有美國總部公司品牌的產品的轉運，即使這些產品是在美國境外生產的。

BIS稱，相關實體採購這些物品，以支持俄烏戰爭中的俄羅斯。此外，BIS正在收緊管控操作CNC工具機所需的某些軟體，以防止向俄羅斯和白俄羅斯的相關工具提供軟體更新。

值得注意的是，同日，美國財政部和國務院也在涉俄制裁項目下宣布對約400個俄羅斯或第三國的個人和實體列入了SDN清單，其中就包括42個中國實體。

據悉，美國SDN名單是指特別指定國民名單（Specially Designated Nationals And Blocked Persons List），這是由美國財政部下屬的海外資產管理辦公室（Office of Foreign Assets Control，簡稱OFAC）負責管理的名單。而SDN名單上的實體將會受到美國的經濟制裁措施，這些措施包括但不限於資產凍結、交易禁止和連結美國金融體系的限制。

大陸商務部 白俄羅斯 美國

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