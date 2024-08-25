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世界軍校學員運動會 共軍射擊項目奪12金
中共解放軍新聞傳播中心時政部旗下微信公眾號《學習軍團》近日指出，第四屆世界軍校學員運動會於當地時間8月23日在委內瑞拉首都加拉加斯蒂烏納堡軍事基地（Fort Tiuna）閉幕，並指中共解放軍體育代表團共收獲26枚金牌，其中，在射擊16個項目比賽中獲得12枚金牌。
《學習軍團》24日消息表示，本屆世界軍校學員運動會共設置7個比賽大項。而在為期6天的激烈競賽中，中共解放軍體育代表團在軍事五項（射擊、障礙跑、障礙游泳、投彈、越野跑）、定向越野、射擊、游泳、田徑、排球6個比賽項目中，共斬獲26枚金牌、16枚銀牌、 28面銅牌，總計獎牌70面，位居此次賽事金牌榜第二名和獎牌榜前列，且多項目打破賽會紀錄。
另，港媒《明報》提到，此次世界軍校學員運動會是中國首次組團參加世界軍校學員運動會，130多名學員來自大陸國防科技大學、陸軍步兵學院、陸軍炮兵防空兵學院、陸軍特種作戰學院、海軍工程大學，參加除劍擊外的比賽。
解放軍日報指出，射擊是共軍傳統強項，由陸軍步兵學院牽頭組建的射擊隊，在加拉加斯解放者靶場舉行的16個射擊項目中，奪得12金8銀4銅，包括男子25公尺軍用手槍團體賽、個人賽、快射團體賽，以及女子25公尺軍用手槍快射團體賽等多個項目以破賽會紀錄環數奪冠。
另，報導稱，此次參賽的中國學員們是首次參加大項賽事，沒有接觸過正式比賽用槍型號，比賽期間也出現多次槍支卡彈等問題，考驗學員應對能力和心理狀態。
據百度百科資料，世界軍校學員運動會創辦於2010年，是國際軍體架構下重要的綜合運動賽事之一。上一屆的賽事於2022年在俄羅斯聖彼得堡舉行，當時有20個國家576名運動員參加，惟歐美西方國家未參與。而此次則有9個國家490多人參賽。
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