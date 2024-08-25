蘇利文27日訪陸 北京：將重點就台灣問題闡明嚴正立場

白宮國家安全顧問蘇利文將於8月27日至29日訪問中國大陸，大陸外交部美大司負責人25日表示，中方將重點就台灣問題等議題表達嚴重關切、闡明嚴正立場、提出嚴肅要求，要求美方必須恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，落實不支持台獨的承諾。

據央視新聞報導，大陸外交美大司負責人表示，中共中央外辦主任與美國國家安全顧問進行戰略溝通，是2022年11月中美元首峇里島會晤達成的重要共識。此後，王毅與蘇利文分別在維也納、馬爾他和曼谷進行三輪戰略溝通，取得積極成果。雙方均同意繼續運用這一戰略溝通管道。

蘇利文此行是美國國家安全顧問時隔8年再次訪華，也是蘇利文首次訪問中國大陸。大陸外交部稱，王毅將與蘇利文就中美關係、敏感問題以及重大國際和區域熱點問題深入交換意見。

大陸外交部美大司負責人表示，中方將重點放就台灣問題、發展權以及中國戰略安全等表達嚴重關切、闡明嚴正立場、提出嚴肅要求。「台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，『台獨』是台海和平穩定的最大風險。美方必須恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，落實不支持『台獨』的承諾。」

該負責人還指出，美方在關稅、出口管制、投資審查、單邊制裁方面不斷採取針對中國的無理舉措，嚴重損害中方正當權益。中方要求美方停止將經貿問題泛政治化和泛安全化。中美關係的基礎在民間，美方應同中方相向而行，採取更多措施便利兩國人員往來。

針對烏克蘭問題，大陸外交部稱，中方將繼續堅持勸和促談，推動政治解決，展開斡旋外交。美方應停止濫施單邊制裁和長臂管轄，停止對中方抹黑栽贓、施壓訛詐。中方將繼續採取堅決有力措施維護自身重大利益和正當權利。

關於南海問題，該負責人重申，中國在南海的領土主權和海洋權益擁有充分的歷史和法理依據，本地區國家完全有信心、有智慧、有能力處理好南海問題。域外國家不要做挑動對抗、加劇緊張的事。