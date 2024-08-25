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陸福建省委 提兩岸融合4機制

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導

作為大陸對台第一線，繼近日開放民眾赴馬祖旅遊後，大陸福建省又再度就涉台議題做出表態。中共福建省委員會日前召開全體會議，首度提出要「完善兩岸社會融合機制，創新兩岸經貿融合機制，健全兩岸情感融合機制，探索福建全域融合發展機制，更好服務祖國統一大業」。

福建日報報導，中共福建省第十一屆委員會第六次全體會議於廿三日在福州舉行，在兩岸關係部分，全會強調，要在建設兩岸融合發展示範區上求突破，「積極探索海峽兩岸融合發展新路，完善兩岸社會融合機制，創新兩岸經貿融合機制，健全兩岸情感融合機制，探索福建全域融合發展機制，更好服務祖國統一大業」。

上述包含「完善兩岸社會融合機制」、「創新兩岸經貿融合機制」、「健全兩岸情感融合機制」、「探索福建全域融合發展機制」，都是今年首度提出。

去年九月大陸中央發文支持福建建設兩岸融合發展示範區，十二月福建發布「實施意見」，曾提出打造兩岸社會、經濟、情感等領域的「融合示範樣板」。

而中共福建省委常委會會議也於廿三日舉行，會議提到要「強化對台各領域政策和制度創新，加快建設兩岸融合發展示範區，更好服務祖國統一大業」。

中新網昨天報導，截至今年七月底，福建已生成首批閩台融合發展重點項目一二一個，總投資超過一兆元人民幣，亦發布兩批廿八條惠台措施。包括廈門綜合改革試點形成十八項涉台領域首創成果，金門居民在廈門實現「同等待遇」等。

機制 福建

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