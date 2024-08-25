長榮反獨 陸委會、外交部譴責中共

長榮集團廿三日為旗下巴黎長榮桂冠酒店引起的風波致歉，並強調認同「九二共識」及「反對台獨」。沉寂一日後，陸委會、外交部昨天同步發布新聞稿，強烈譴責中共操作民族主義，以經濟脅迫進行政治操弄，以商逼政等不當行為。

長榮集團廿三日聲明稱，長榮集團認同「九二共識」及「反對台獨」，集團創辦人暨總裁張榮發先生，生前對於推動兩岸和平發展不遺餘力，是促進兩岸三通的推手，他也認為「九二共識」及「反對台獨」才是兩岸對話的基礎，並曾表示自己是台灣人也是中國人，台灣獨立勢必會導致兩岸關係動盪，強調百姓生活安定才是最重要的。

對此，陸委會於昨天晚間發布題為「嚴厲譴責中共對台商經濟脅迫」的新聞稿，當中對長榮集團「被迫政治表態」，對中共表示嚴厲譴責。

陸委會並指出，近年以來，包括中國大陸網紅在日本靖國神社便溺噴漆並高舉反日標語、抵制認同台灣的ＮＢＡ球員出賽，施壓外國企業不得於官方網站將台灣列為國家等，中共更持續對台灣企業、農漁產品等進行統戰施壓與報復性措施，迫使我方及相關國家接受其「一中」主張，已造成國際社會及其投資者疑慮與台灣民眾反感。

陸委會強調，台商對於中國大陸經濟發展及成長有重要貢獻，陸方應保障其投資權益，並持續改善投資經營環境；所謂「不容許吃飯砸鍋」的說法，是赤裸裸的經濟脅迫，也是不理性的作法，「徒耗損我方穩定台海情勢的努力」。

陸委會指出，「我們認為北京當局應思索其治理制度與意識形態問題，也必須為放任內部鼓動兩岸對抗、造成投資外移，並與國際脫鉤斷鏈自負其責」。

外交部昨晚也透過新聞稿表示，中國政府多年來持續以脅迫各國企業，包括運用抵制、制裁、查稅、違反法規等手段，迫使各國企業屈從北京當局政治目的。

巴黎長榮桂冠酒店「掛國旗」事件本月十五日爆發後，引起大陸網友相當激烈的反應，數十個法國親陸僑團隨後召開會議聲援爆料者大陸網紅「張教官」，事件延燒後，大陸多個平台下架長榮全球的桂冠酒店，上海長榮桂冠酒店已於十五日致歉，表示不希望此事影響兩岸人民的情感。

陸委會副主委梁文傑十五日指出，「現在在大陸，民族主義是一門賺流量的好生意了」，更強調「用民族主義來干涉商業、用民族主義來賺流量，這樣的行為並不會讓中國偉大」。