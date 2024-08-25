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兩岸觀策／長榮集團政治聲明 震撼綠營

聯合報／ 本報記者陳言喬

八月二十三日國內發生兩件事，一是賴清德總統在金門說「中國要拿下台灣，呼籲民眾對抗中國侵略」；二是，長榮集團發表聲明「認同九二共識、反對台獨」。兩者立場幾乎背道而馳，長榮的「反政府」言論讓各界訝異，由它口中說出「認同九二共識」更是震撼綠營，後續發展值得觀察。

長榮集團是為了旗下的巴黎桂冠酒店引發的風波而道歉，事件緣起巴黎長榮桂冠酒店被大陸網紅指控刻意漏掉布置於大廳萬國旗裡的中共五星旗（還進一步引述酒店廚師稱是被剪掉的）。酒店主管理直氣壯的回應「我們可以決定掛國旗，沒有中國國旗，那我們就是很抱歉」，直接引爆大陸十四億人對長榮的憤怒以及後續的全面抵制。

長榮集團卅多年來用心經營大陸市場，廿年前就在北京長安大街上大手筆置產，意志堅定、著墨甚深，多年來長榮的海空運等事業部門與大陸政府各個部委都建立良好關係，藉著大陸市場的跳板，長榮的全球事業版圖也不斷擴大。

長榮在兩岸關係緊張下動輒得咎，常成為夾心餅乾與代罪羔羊，先被大陸抵制，發出聲明後，又可能得罪當道、親綠網友，兩邊不討好，無奈可想而知。

但它的道歉聲明，表面看是對旗下酒店行為致歉，實際上也有表達一個經營兩岸（乃至全球）企業以和為貴的渴望。更深一層看，它或可說是一份對當前兩岸局勢緊張的清醒諍言──兩岸唯有建構和平、穩定、和諧的兩岸關係，才能創造良好的經濟環境和安定無虞的生活，讓人民可以免於恐懼。

長榮聲明首先即表明，長榮認同「九二共識、反對台獨」，在眾多企業緘默、明哲保身下，長榮敞開來談政治問題，有其GUTS（膽識）。

長榮稱「創辦人暨總裁張榮發曾表示自己是台灣人也是中國人」；「兩岸同屬中華民族、是無法切斷的血緣」；「台灣獨立勢必導致兩岸關動盪」等。這些聲明都在反駁民進黨政府所稱的「兩國論」，炎黃子孫是神話、中華民族論述是一個陷阱等。

其次，聲明也在告訴國人要正視大陸崛起的事實，大陸的造船技術已與日本韓國並駕齊驅，甚至有後來居上的態勢。聲明沒說的是，大陸的快速崛起已不只是造船業，各領域都有驚人的進步，國人要看清大陸的發展以及世界局勢的現況。

聲明還引述「雞籠中元祭」的起源是一百七十年前的漳泉械鬥，意喻兩岸必須放下械鬥，不要戰爭；兩岸要共存共榮、要多點悲天憫人的情懷等。

長榮聲明裡的「承認九二共識、反對台獨」看在綠營眼裡恐是火冒三丈，若按過往綠營對待一般台商或藍營的言論標準，長榮早已被打成「中共同路人」、是中共的在台協力者，對台認知作戰等。

民進黨政府和綠營並未對長榮動手，也不敢反駁長榮在聲明中對政府的種種「諍言」，而是替它緩頰，說它是被大陸經濟脅迫才發出這份聲明，政府已幫自己（或長榮）找到了下台階。

長榮敢言的底氣是企業形象一直備受肯定，且說出了許多民眾心聲。其實長榮所求不多：企業能穩定經營、民眾能安居樂業，國人能看清世界局勢罷了。

九二共識 酒店 長榮

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