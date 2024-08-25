白宮國家安全顧問蘇利文擬見王毅 鋪路拜習會

大陸外交部發言人毛寧昨（24）日宣布，應中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅邀請，美國總統國家安全事務助理蘇利文（Jake Sullivan）將於27日至29日訪問中國大陸，舉行新一輪中美戰略溝通。

外界預料，這次會談是為今年底可能舉行的最後一次「拜習會」鋪路。

白宮23日已宣布，白宮國家安全顧問蘇利文將於27日至29日訪問大陸。蘇利文將是2016年以來首位訪問大陸的白宮國安顧問。

美媒Axios 23日引述知情人士報導，蘇利文計畫訪問大陸並與王毅會談，為了大陸國家主席習近平與美國總統拜登今年晚些時候可能舉行的最後一次會晤做準備。

習近平與拜登最近一次會面是去年11月在美國舊金山。

拜登上月宣布放棄連任後，表明計畫在剩下任期花更多時間在外交方面。據報導，預計中美元首將於11月的美國總統大選後，出席在巴西舉行的G20領導人峰會。「習拜」可能利用這個機會舉行峰會。

美國之音報導，一位美國政府高級官員在一次簡報會議上表示，這種戰略層面的溝通目的實際上是為了詳細瞭解政策意圖、戰略意圖、以及我們如何看待不同情況。這實際上是為了消除誤解，避免這種競爭演變為衝突，「最重要的是，我們已經確定了一些我們認為重要的領域，並且我們已經表明我們可以合作」。

王毅與蘇利文今年1月26日至27日曾在曼谷就一系列全球、地區及美中雙邊議題舉行了兩天、超過12小時的戰略溝通會談。當時台灣總統大選已於1月13日結束，蘇利文事後表示，雙方深度討論台海兩岸議題並分享各自立場，但議題「布滿地雷」不能公開內容，只能說，在這個議題上雙方進行了有用、直接而且坦誠的對話。