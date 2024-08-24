長榮集團認同九二共識 陸委會嚴正抗議並譴責中共操作

在巴黎長榮桂冠酒店於萬國旗中拒掛五星旗事件延燒後，長榮集團日前發布聲明致歉，並強調認同「九二共識」及「反對台獨」，而沉寂一日的陸委會則於24日發布新聞稿，就此表示「嚴正抗議並譴責中共操作民族主義及鼓動縱容情緒性網民對我企業霸凌與施壓、經濟脅迫等的不當作為」。

長榮集團23日發布聲明指，長榮集團認同「九二共識」及「反對台獨」，集團創辦人暨總裁張榮發先生，生前對於推動兩岸和平發展不遺餘力，是促進兩岸三通的推手，他也認為「九二共識」及「反對台獨」才是兩岸對話的基礎，並曾表示自己是台灣人也是中國人，台灣獨立勢必會導致兩岸關係動盪，強調百姓生活安定才是最重要的。

對此，陸委會於24日晚間發布題為「嚴厲譴責中共對台商經濟脅迫」的新聞稿，當中對長榮集團「被迫政治表態」，對中共表示嚴厲譴責。

陸委會並指出，近年以來，包括中國大陸網紅在日本靖國神社便溺噴漆並高舉反日標語、抵制認同台灣的NBA球員出賽，施壓外國企業不得於官方網站將台灣列為國家等，中共更持續對台灣企業、農漁產品等進行統戰施壓與報復性措施，迫使我方及相關國家接受其「一中」主張，已造成國際社會及其投資者疑慮與台灣民眾反感。

陸委會強調，台商對於中國大陸經濟發展及成長有重要貢獻，陸方應保障其投資權益，並持續改善投資經營環境；所謂「不容許吃飯砸鍋」的說法，是赤裸裸的經濟脅迫，也是不理性的作法，「徒耗損我方穩定台海情勢的努力」。

陸委會指出，「我們認為北京當局應思索其治理制度與意識形態問題，也必須為放任內部鼓動兩岸對抗、造成投資外移，並與國際脫鉤斷鏈自負其責」。

今年8月13日，大陸網紅「張教官」在抖音平台發布影片，提到巴黎奧運期間，長榮桂冠酒店懸掛萬國旗中，中共五星旗遭刻意剪掉，引起大陸網友相當激烈的反應，隨後張教官再度發布第二部影片，顯示酒店方就此事仍然態度強硬、不願懸掛，法國親共僑團也在16日召開會議聲援「張教官」，事件延燒後，大陸多個平台下架長榮桂冠酒店，長榮桂冠酒店則已於15日致歉，表示不希望此事影響兩岸人民的情感。

中共駐法使館也在20日深夜發聲，對旅法親共僑界的「愛國義舉」表示高度讚賞和堅定支持，並指酒店的行為是對大陸「國家尊嚴」的直接冒犯。陸委會副主委梁文傑15日下午則指出，「現在在大陸，民族主義是一門賺流量的好生意了」，更強調「用民族主義來干涉商業、用民族主義來賺流量，這樣的行為並不會讓中國偉大」。

值得一提的是，影片發布之初，大陸有關部門似乎有進行「控流」，張教官本人13日晚間曾在自己影片下方留言說「這個視頻（影片）流量被那個了」，但約莫在15日上午，此話題已經成為百度、微博等大陸社交平台的熱搜事件之一。不過迄今大陸國台辦尚未就此事發表回應。