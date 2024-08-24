長榮為五星旗事件致歉表態 陸委會：譴責中共經濟脅迫

巴黎長榮桂冠酒店奧運期間未懸掛中共五星旗，遭中國大陸網民發起抵制，長榮集團最終於23日發表聲明致歉，並表示認同九二共識、反對台獨。陸委會24日表示，嚴正抗議並譴責中共操作民族主義及鼓動縱容情緒性網民對我企業霸凌與施壓、經濟脅迫等的不當作為。

陸委會24日晚間發布新聞稿嚴厲譴責中共對台商經濟脅迫。陸委會強調，近年以來，包括中國大陸網紅在日本靖國神社便溺噴漆並高舉反日標語、抵制認同台灣的NBA球員出賽，施壓外國企業不得於官方網站將台灣列為國家等，中共更持續對台灣企業、農漁產品等進行統戰施壓與報復性措施，迫使我方及相關國家接受其「一中」主張，已造成國際社會及其投資者疑慮與台灣民眾反感。

陸委會重申，台商對於中國大陸經濟發展及成長有重要貢獻，陸方應保障其投資權益，並持續改善投資經營環境；所謂「不容許吃飯砸鍋」的說法，是赤裸裸的經濟脅迫，也是不理性的作法，徒耗損我方穩定台海情勢的努力。

陸委會表示，我們認為北京當局應思索其治理制度與意識形態問題，也必須為放任內部鼓動兩岸對抗、造成投資外移，並與國際脫鉤斷鏈自負其責。

此爭議事件源於大陸網紅「張教官的有趣人生」本月中旬指控巴黎長榮桂冠酒店懸掛奧運參賽國國旗，卻獨漏中共五星旗，並找來大陸籍廚師稱，原本有懸掛，但遭到台籍蘇姓總經理指示剪掉。「張教官」一行人要求補掛，但遭拒絕。

此事件引爆大陸抵制風波，在上海長榮桂冠酒店代為發布致歉聲明後仍未止血，爭議在大陸社群發酵，更有大陸半官方組織「法國中國和平統一促進會」串連約四十個大陸在法商會譴責、抵制該酒店。

長榮集團24日發布聲明表示，集團認同「九二共識」及「反對台獨」，集團創辦人暨總裁張榮發先生，生前對於推動兩岸和平發展不遺餘力，是促進兩岸三通的推手，他也認為「九二共識」及「反對台獨」才是兩岸對話的基礎，並曾表示自己是台灣人也是中國人，台灣獨立勢必會導致兩岸關係動盪，強調百姓生活安定才是最重要的。