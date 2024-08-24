行騙方式曝光！曾犯逾400宗詐騙案 香港首度破獲跨國詐騙集團行動據點

香港首度破獲跨國詐騙集團設立的行動據點，十一名利用據點參加電話詐騙行動的成員被捕，其中六名馬來西亞籍人、五名香港本地人。

香港警方說，首度破獲跨國詐騙犯罪集團在香港設立四個據點，自今年四月至今，干犯超過四百宗電話詐騙案，涉及金額六千一百萬港元。十一名被捕者涉嫌「串謀詐騙」、「使用虛假文書」及「洗黑錢」罪名被拘捕。

這個詐騙集團行騙方式，是致電香港電話號碼持有人，假冒大陸微信、抖音等平台客服，向受害人聲稱他們已啟用平台收費服務，需要繳交保證金才能取消收費服務。

案情顯示，跨國詐騙集團派遣六名馬來西亞籍成員到香港，利用電腦軟件偽造香港身份證，在電話卡實名登記制下，購買和登記至少三百張預繳電話卡，讓境外成員利用俗稱「貓池」的電話數據機，轉化網絡訊號。涉案馬來西亞籍男子在香港，每月獲約一萬至一萬六千港元報酬，在住宅單位內日以繼夜為電話數據機更換電話卡，確保電訊網絡平台二十四小時運作。行動據點安裝網絡監控攝影機，相信是讓犯罪集團高層監控據點運作和集團成員工作表現。

涉案的香港本地人，則為犯罪集團提供大量本地預繳電話卡，以及身份證明文件作實名登記，及租用涉案單位、負責運送物資等。

香港警方二十二日行動，檢獲八十七電話數據機、十五部電腦及超過八萬張預付費電話卡。據對搜獲的電話卡作初步分析，發現騙徒致電聯絡超過一千名香港市民，涉案電話卡數量非常龐大，調查工作仍在進行。