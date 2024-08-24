中菲南海再起衝突！菲律賓控共軍向菲飛機發射照明彈

中菲南海衝突不斷！菲律賓政府指控，一架隸屬於菲律賓漁業與水產資源局（BFAR）的飛機22日在南海地區進行例行性巡邏時，遭到中方實控的渚碧礁（Zamora Reef）上的大陸軍人「無理地」向該機發射照明彈。且該機19日在黃岩島巡邏時也遭到共軍空軍的騷擾，中方在近距離內多次朝菲方發射照明彈。

根據菲國西菲律賓海國家工作小組（National Task Force for the West Philippine Sea）聲明，22日這次的巡邏是漁業與水產資源局與海岸警衛隊合作，負責監視和攔截對菲律賓專屬經濟區 (EEZ) 和卡拉延群島領海的侵犯。

菲律賓華文報紙「菲律賓商報」引據法新社指，大陸外交部透過聲明回應，「8月22日，兩架菲律賓軍用飛機侵入南沙群島附近空域，包括中國有駐軍的渚碧礁。中方為維護自身主權與安全，依法採取了必要的反制措施」，並指相關措施「專業、克制、符合規範」。

不過，根據大陸外交部網站，大陸外交部發言人毛寧23日下午在例行記者會上，面對媒體提問此事件時表示，「我還不了解你提到的情況」。

另外，菲方還指控，該機19日在黃岩島巡邏時也遭到共軍空軍的騷擾。共軍一架63270戰鬥機進行了「不負責任和危險」的舉動，在距菲方飛機約15公尺的危險近距離內多次發射照明彈。菲方稱，這架大陸軍機並未受到挑釁，但其行為卻表現出危險意圖，危害菲方飛機上人員的安全。

菲國西菲律賓海國家工作小組表示，「這些行為破壞了區域和平與安全，並損害中國在國際社會中的形象」。再次呼籲中國立即停止一切威脅在菲律賓領土和專屬經濟區（EEZ）內從事合法和正常活動的菲律賓船隻和飛機安全的挑釁和危險行動。