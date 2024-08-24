中共火箭軍反腐 8月採購預警名單激增逾500條

去年以來，共軍火箭軍與裝備採購部門淪為反貪腐重災區。8月以來，火箭軍後勤部採購供應局已發布了191條「軍隊採購失信名單」的公告，其中包括電子科技、建設工程等領域企業以及3所大陸高校，另還發布了530條的「軍隊採購預警名單」，這個名單今年前7個月一共才僅有5條公告。

陸媒財新網報導，據中共中央軍委後勤保障部版權所有的「軍隊採購網」消息，8月以來，該網已發布由火箭軍後勤部採購供應局處理的191條將供應商納入「軍隊採購失信名單」的公告。失信名單的對象涵蓋餐飲、體育設施、物業、機械、建設工程等領域企業。

失信處理公告顯示，上述供應商因存在提供虛假投標材料、圍標串標、拒不簽訂採購合約等違規情形，而受到在不同期限內禁止參加軍隊相關採購活動的處罰。在受罰的禁止期內，除供應商自身，其法定代表人、授權代表也會受到相關聯的禁止處罰。

還有一些供應商被「終身禁止」參加相關火箭軍範圍的採購活動，例如大連仁華貨運代理有限公司、陝西愛的理想家文化傳播有限公司等。據公告，這些企業的違規情形包含「成交後無故拒不簽訂合同」「圍標串標且拒絕接受調查」「多次投標提供虛假材料」「串通謀取不正當利益」。

值得注意的是，有三所高校亦被處罰。西安交通大學因串通投標、西安工業大學因圍標串標、西南交通大學因串通投標，從2024年8月16日開始的三年內被禁止「參加火箭軍範圍採購活動的處理全部產品類別」；在禁止期內，三所高校的相關法定代表人、授權代表亦受到相關禁止處罰。

此外，今年8月以來，軍隊採購網的「軍隊採購預警名單」中，由火箭軍後勤部採購供應局處理的預警處理公告數量激增，截至目前已發布有530條，相較之下，今年前7個月一共才僅有5條。