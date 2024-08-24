陸國安部發文：M國間諜加緊對中國晶片研發資訊情報蒐集

大陸國家安全部發文稱，隨著中國某科技公司晶片研發進入關鍵時期，某國間諜情報機關也加緊了對中國晶片研發資料的情報蒐集。為取得晶片研發的關鍵資料，該國間諜情報機關人員以學者身分為掩護，假借學術交流之名潛入中國，伺機竊取情報。

國安部微信公眾號發文說，國家安全微電影《步步驚芯》以真實事件為藍本，講述了境外間諜情報機關覬覦中國芯片研發成果，拉攏策反中國科技公司核心崗位人員，妄圖竊取關鍵資料，最終被國家安全機關依法處置的故事。

由於中美科技戰方興未艾，這一文章中稱的「某國」，雖未明示是哪個國家，但很可能就是在指涉美國，因為主角是出國留學才受到外國間諜策反，如今大陸留學生多半以赴美留學為主流。而微電影中國安主管與下屬一開場的對話中，就稱「M國間諜」已潛入我市，並策反了騰華融智的晶片研發組高級研究人員潘如新。M國指涉美國已是呼之欲出，但「騰華融智」與潘如新的企業名及人名，有可能為了避免造成民企困擾，似刻意用了化名。

它稱，暗中潛伏的諜影隨著大陸某科技公司芯片研發進入關鍵時期，某國間諜情報機關也加緊了對大陸芯片研發數據的情報蒐集。為獲取芯片研發的關鍵資料，該國間諜情報機關人員以學者身份為掩護，假借學術交流之名潛入中國，伺機竊取情報。但他沒料到的是，國家安全機關早已掌握了相關情況，一場「步步驚芯」的行動悄然拉開序幕。

國安部稱，行蹤詭祕的專家潘某某是大陸某科技公司的一名科研人員，從事高端芯片研發工作。此前潘某某有過出國留學的經歷，期間因貪慾欠下鉅額賭債，被境外間諜情報機關列為重點拉攏策反對象。境外間諜情報機關人員利用金錢收買、提供幫助等手段，對潘某某進行誘蝕腐化，進而威逼其交出芯片研發的相關資料。

而面對金錢上的巨大誘惑，潘某某雖然有過猶豫和動搖，但在經濟利益的驅使下，他最終還是決定鋌而走險。關鍵時刻，潘某某的姐姐及時發現異常，撥打了12339國家安全機關舉報受理電話，並配合國家安全機關開展調查。經縝密偵察，國家安全機關果斷採取措施，第一時間依法逮捕相關涉案人，成功斬斷竊取數據的「黑手」，避免了核心技術機密的泄露。

文章最後特別提示， 國家安全是安邦定國的重要基石，維護國家安全是全國各族人民根本利益所在。每一名公民都應嚴守保密法紀，切勿因個人私利觸碰法律底線，防止因自身泄密行為對國家安全造成危害，最終害人害己、悔之晚矣。