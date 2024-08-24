長榮桂冠酒店風波／陸旅遊平台 長榮酒店仍消失

巴黎長榮桂冠酒店「五星旗事件」延燒一周後，長榮集團昨天發布聲明致歉，表示集團認同「九二共識」及「反對台獨」。不過，在爭議爆發之初即遭大陸旅遊平台下架的飯店訂房功能，截至昨晚仍未恢復，集團旗下上海酒店相關資訊在大陸各大平台也仍舊消失中。

巴黎長榮桂冠酒店因為在奧運期間未懸掛中共五星旗，引爆大陸抵制風波，在上海長榮桂冠酒店代為發布致歉聲明後仍未止血，爭議在大陸社群發酵，更有大陸半官方組織「法國中國和平統一促進會」串連約四十個大陸在法商會譴責、抵制該酒店。

大陸駐法使館也發聲，對旅法僑界的「愛國義舉」表示高度讚賞和堅定支持，並指酒店的行為是對中國國家尊嚴的直接冒犯。

此爭議事件源於大陸網紅「張教官的有趣人生」本月中旬指控巴黎長榮桂冠酒店懸掛奧運參賽國國旗，卻獨漏中共五星旗，並找來大陸籍廚師稱，原本有懸掛，但遭到台籍蘇姓總經理指示剪掉。「張教官」一行人要求補掛，但遭拒絕。飯店一名女主管表示，「我們酒店有權決定我們要如何布置我們的酒店，中國國旗沒有，那我們就是很抱歉。」女主管並表示，「這個酒店是長榮的，長榮身為他是一個僱主，我們是這個旅館的所有人，我們可以怎麼樣決定我們要怎樣掛，可以掛國旗、可以不掛國旗。」