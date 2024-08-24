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蘇利文將訪陸 可能磋商拜習再會

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導

白宮廿三日宣布，白宮國安顧問蘇利文自廿七日至廿九日將訪問中國大陸，和大陸外長王毅會談。蘇利文將是自二○一六年以來，首位訪陸的白宮國安顧問。包括國務卿布林肯在內的其他美國高官，過去兩年來均曾訪陸。

美媒Axios及美聯社廿三日引述知情人士報導說，蘇利文可望與王毅就大陸國家主席習近平和美國總統拜登可能於今年稍晚再度會面做準備，以延續這兩位領袖去年十一月在加州的會談。大陸外交部尚未對此置評。

一位美國政府女性高官對法新社強調，拜登政府和大陸交往，並不代表美方放軟其任何的對陸作法，美方也依然認為，美、中是激烈競爭的關係。「我們致力投資、強化盟友，並在技術及國安上採取我們有必要共同做出的措施」，例如拜登政府對美國技術轉移大陸的廣泛設限。

該匿名高官提到，美方致力負責任地管控美中競爭，並防止這段關係轉向衝突。她表示，蘇利文此行將重申美國對大陸在國防產業上支持俄羅斯入侵烏克蘭的關切，亦將對王毅談到北韓及中東問題。

國安 拜登 美國

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