聽新聞
test
0:00 / 0:00

兩岸青年嘉年華 奧運跳水金牌現身

聯合報／ 特派記者陳宥菘／上海報導
2024海峽兩岸青年活力嘉年華開幕式23日下午在上海黃浦體育園舉行，本屆巴黎奧運金牌選手、中國跳水運動員陳芋汐驚喜現身。聯合報系記者陳宥菘／攝影
2024海峽兩岸青年活力嘉年華開幕式23日下午在上海黃浦體育園舉行，本屆巴黎奧運金牌選手、中國跳水運動員陳芋汐驚喜現身。聯合報系記者陳宥菘／攝影

二○二四海峽兩岸青年活力嘉年華開幕式昨天下午在上海登場，大陸國台辦副主任仇開明致詞時表示，兩岸青年要勇敢走在推動兩岸交流合作，深化兩岸融合發展隊伍的前面，堅決反對台獨分裂和外國勢力干涉。本屆巴黎奧運金牌選手、大陸跳水運動員陳芋汐驚喜現身，歡迎兩岸青年參與活動，引起現場轟動。

海峽兩岸青年活力嘉年華昨起至廿五日於上海黃浦體育園舉辦，昨天開幕式，陸方包含國台辦副主任仇開明、國台辦交流局副局長張憲春、上海市台辦主任鍾曉敏等官員出席。台灣方面有馬英九基金會執行長蕭旭岑出席。

仇開明致詞時表示，兩岸青年要引領兩岸關係發展的正確走向。青年是國家的希望、民族的未來，兩岸青年要同心同行，守護兩岸同胞共同的精神家園。他並提到中共廿屆三中全會的「決定」，將為廣大台灣同胞特別是青年朋友發展事業提供新機遇、開拓新空間。

此次開幕式的一大驚喜，是大陸跳水運動員陳芋汐現身站台。陳芋汐在巴黎奧運與全紅嬋搭擋摘下女子雙人十公尺跳台金牌，同時也是女子單人十公尺跳台銀牌得主。她在開幕式中伴著歡呼聲上台並說：「大家好，我是陳芋汐，兩岸青春夢、活力申城行，海峽兩岸青年活力嘉年華歡迎大家，祝此次活動圓滿成功。」

國台辦 巴黎奧運 青年

延伸閱讀

日本羽賽／扳倒奧運銅牌！台灣混雙楊胡配驚奇晉四強

巴黎奧運落幕 採訪團出差甘苦談、透過照片回顧精彩瞬間

看奧運國家隊...港人40分鐘搶光5300張票 撲飛如中六合彩

巴黎帕運／開幕式將在香榭大道登場 身障舞者演出政治敘事

相關新聞

長榮桂冠酒店風波／長榮致歉：認同九二共識、反台獨

針對近日巴黎長榮桂冠酒店在奧運期間懸掛萬國旗但獨缺五星旗布置爭議，長榮集團昨天發表聲明表示，認同「九二共識」及「反對台獨...

傳平潭百餘旅客 申請9月來台

大陸福建省前天公布，福建正式恢復馬祖「小三通」，並恢復辦理福建省居民赴馬祖旅遊簽註，為兩岸旅遊再次露出曙光。消息指出，大...

「侵略性卻未達戰爭狀態」 美智庫報告：陸有能力6個月內奪占金門

美媒財經內幕（Business Insider）23日引述分析家報導，大陸可能在未來6個月內奪取台灣若干最脆弱的島嶼...

賴清德823講話 大陸國台辦：渲染「中國威脅」

總統賴清德今天在金門，出席八二三戰役66周年紀念，致詞表示我方已經不反攻大陸，但也不想被共產黨統治，並指大陸要拿下台灣，...

長榮桂冠酒店風波／陸旅遊平台 長榮酒店仍消失

巴黎長榮桂冠酒店「五星旗事件」延燒一周後，長榮集團昨天發布聲明致歉，表示集團認同「九二共識」及「反對台獨」。不過，在爭議...

兩岸青年嘉年華 奧運跳水金牌現身

二○二四海峽兩岸青年活力嘉年華開幕式昨天下午在上海登場，大陸國台辦副主任仇開明致詞時表示，兩岸青年要勇敢走在推動兩岸交流...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。