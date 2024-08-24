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兩岸青年嘉年華 奧運跳水金牌現身
二○二四海峽兩岸青年活力嘉年華開幕式昨天下午在上海登場，大陸國台辦副主任仇開明致詞時表示，兩岸青年要勇敢走在推動兩岸交流合作，深化兩岸融合發展隊伍的前面，堅決反對台獨分裂和外國勢力干涉。本屆巴黎奧運金牌選手、大陸跳水運動員陳芋汐驚喜現身，歡迎兩岸青年參與活動，引起現場轟動。
海峽兩岸青年活力嘉年華昨起至廿五日於上海黃浦體育園舉辦，昨天開幕式，陸方包含國台辦副主任仇開明、國台辦交流局副局長張憲春、上海市台辦主任鍾曉敏等官員出席。台灣方面有馬英九基金會執行長蕭旭岑出席。
仇開明致詞時表示，兩岸青年要引領兩岸關係發展的正確走向。青年是國家的希望、民族的未來，兩岸青年要同心同行，守護兩岸同胞共同的精神家園。他並提到中共廿屆三中全會的「決定」，將為廣大台灣同胞特別是青年朋友發展事業提供新機遇、開拓新空間。
此次開幕式的一大驚喜，是大陸跳水運動員陳芋汐現身站台。陳芋汐在巴黎奧運與全紅嬋搭擋摘下女子雙人十公尺跳台金牌，同時也是女子單人十公尺跳台銀牌得主。她在開幕式中伴著歡呼聲上台並說：「大家好，我是陳芋汐，兩岸青春夢、活力申城行，海峽兩岸青年活力嘉年華歡迎大家，祝此次活動圓滿成功。」
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