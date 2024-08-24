傳平潭百餘旅客 申請9月來台

大陸福建省前天公布，福建正式恢復馬祖「小三通」，並恢復辦理福建省居民赴馬祖旅遊簽註，為兩岸旅遊再次露出曙光。消息指出，大陸平潭百餘名旅客也將申請九月中搭船來台，近期將送陸委會審核。

中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁證實，將邀請大陸平潭旅客九月中來台旅遊，預計有一百多人搭船前來，希望我方能核准。

事實上，旅行業界早在六月就多次向陸委會申請恢復大陸平潭定期航線，陸委會多次以沒有實際需求回絕，並表示可透過包船方式，但陸方堅持要以恢復定期航班為條件才可放人來台。

不具名業者指出，這一百多名旅客早在六月就陸續申請來台，但礙於平潭定期航線遲遲未恢復，一路僵持到現在。如今福建恢復馬祖小三通，就看陸委會願不願意恢復平潭定期航線，或是陸方同意能以包船方式核准。同時，此次還不確定要申請停靠哪一港口。

陸委會昨晚回應表示，目前相關政策尚未明確，該會也尚未收到正式申請，且重申「兩岸海上客運直航之恢復，政府相關機關會依兩岸人民交流及旅運需求與整體情勢綜合評估」，顯示仍未鬆口。

兩岸曾有包括廈門到台中與基隆、平潭到台北與台中、浙江大麥嶼到基隆共五條海上客運航線，疫情前一年有廿五萬人次搭乘，疫情後陸委會宣布暫停，「視疫情狀況再評估復航」。陸委會副主委梁文傑日前指，航班過往因為風浪大常常無法出航、加上需求量不大，「還在考慮中」。

由於遲遲沒有復航，其中隸屬於台灣公司的「麗娜輪」已於今年農曆年前賣到希臘。據悉，儘管大陸文旅部已於四月底明確表示平潭航線復航後將開放遊客到台灣本島，但我方仍未復航，背後考量可能也涉及我方沒有船公司執行航班、不符「對等」原則。

海基會副董事長羅文嘉回應表示，還未看到平潭來台旅遊申請案，無法了解是旅遊團還是專業交流。但是，「對中國大陸旅行觀光來台，我們歡迎，也希望對岸能夠開放」。

本報追問目前陸委會仍未許可海上客運復航，對此羅文嘉認為，開放當然要配套措施，「如果配套措施有些大家還沒協調好，可以盡快進行協調」，這屬於陸委會職權範圍，「若收到陸委會相關確定的做法，也會跟旅行業者溝通、協助」。