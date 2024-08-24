長榮桂冠酒店風波／長榮致歉：認同九二共識、反台獨

針對近日巴黎長榮桂冠酒店在奧運期間懸掛萬國旗但獨缺五星旗布置爭議，長榮集團昨天發表聲明表示，認同「九二共識」及「反對台獨」，對於旗下酒店引發的風波表達歉意，並會加強員工教育訓練，避免再發生類似情況。

聲明指，長榮集團認同「九二共識」及「反對台獨」，集團創辦人暨總裁張榮發先生，生前對於推動兩岸和平發展不遺餘力，是促進兩岸三通的推手，他也認為「九二共識」及「反對台獨」才是兩岸對話的基礎，並曾表示自己是台灣人也是中國人，台灣獨立勢必會導致兩岸關係動盪，強調百姓生活安定才是最重要的。

聲明也指出，二○一六年張總裁辭世以來，長榮集團一直遵循及落實他老人家兩岸關係的理念，因為唯有建構和平、穩定、和諧的兩岸關係，才能創造良好的經濟環境和安定無虞的生活，增進兩岸同胞福祉。

張總裁也曾於二○○八年汶川地震及二○一三年雅安地震，捐贈美金一千萬元援建多所希望小學及衛生院等工程，並在清華大學、北京大學設立清寒助學金。

大陸經濟的快速崛起，對於跨國企業在產業布局上是不可或缺的一塊，長榮雖為本土企業，但也要布局全球。

聲明指，近年來，長榮海運訂造新船選擇在中國大陸、日本及韓國這三個造船技術名列前茅的國家訂造，尤其是中國大陸的造船技術已經和其他二個國家並駕齊驅，甚至有後來居上的態勢，目前長榮海運在大陸訂造的船舶已超過四十艘，下月六日就有一艘世界最大二萬四千ＴＥＵ（二十呎標準貨櫃）的船舶在大陸滬東中華船廠交船。

聲明還特別提到近日張榮發文教基金會贊助在基隆舉辦一百七十年的「雞籠中元祭」活動，此活動起源於一八五五年漳泉械鬥，最終以血緣代替地域觀念，以賽陣頭來代替打破頭的陋習，達成社會和諧，共存共榮的大同世界。

此活動的淵源代表兩岸確實同文同種，同屬於中華民族，是無法切斷的血緣，兩岸關係的發展也應該要用這樣悲天憫人的情懷，避免動盪發生，讓人民可以免於恐懼。