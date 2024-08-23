賴清德823講話 大陸國台辦：渲染「中國威脅」

總統賴清德今天在金門，出席八二三戰役66周年紀念，致詞表示我方已經不反攻大陸，但也不想被共產黨統治，並指大陸要拿下台灣，「不是因為哪一個人、哪一個黨」。大陸國台辦發言人朱鳳蓮23日晚間回應說，賴清德當局極力渲染「中國威脅」，再次暴露了打著和平幌子大搞「以武謀獨」、「倚外謀獨」的本質。

大陸國台辦深夜發布發言人朱鳳蓮答記者問，對賴清德今日出席金門八二三戰役66周年紀念的講話做出回應。回應中，朱鳳蓮稱呼賴政府為「賴清德當局」。

朱鳳蓮說，賴清德當局極力渲染所謂「中國威脅」，肆意揮霍台灣老百姓血汗錢購買武器、窮兵黷武，一步步將台灣綁上「台獨」戰車，裹挾台灣民眾當「台獨炮灰」，卻口口聲聲說希望兩岸和平發展，再次暴露了賴清德當局打著和平的幌子大搞「以武謀獨」、「倚外謀獨」的虛偽嘴臉和陰險本質。

朱鳳蓮稱，「台獨」與台海和平水火不容。賴清德當局頑固堅持「台獨」分裂立場，是台海和平穩定最大威脅，是導致台海兵凶戰危、島內（指台灣）社會撕裂對立、民眾利益受損的禍根亂源。

朱鳳蓮喊話，兩岸同胞要團結起來、行動起來，堅決反對賴清德當局的「台獨」挑釁和冒險行徑，還台海以和平，還民眾以安寧。

賴清德今日出席金門八二三戰役66周年紀念，上午先到太武山公墓像烈士靈位獻花致祭，中午在金防部鑑潭山莊與參戰官兵與家屬代表會餐。致詞時，賴清德表示，八二三砲戰時，自己還沒出生，民進黨也尚未成立，所以中國要拿下台灣，「不是因為哪一個人、哪一個黨」。

賴清德也表示，台灣人民與人為善，我方已經不反攻大陸，但也只想好好過日子，不想被共產黨統治。所以政府不斷增加國防預算，加強國軍的待遇、訓練與裝備，並且與民主陣營肩並肩合作，捍衛台海和平。