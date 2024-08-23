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「具侵略性卻未達戰爭狀態」 美智庫：陸有能力6個月內奪占金門

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「侵略性卻未達戰爭狀態」 美智庫報告：陸有能力6個月內奪占金門

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
圖為5月的金門海灘一景。路透
圖為5月的金門海灘一景。路透

美媒財經內幕（Business Insider）23日引述分析家報導，大陸可能在未來6個月內奪取台灣若干最脆弱的島嶼，藉由具侵略性卻未達戰爭狀態的灰色地帶作戰，遂行其「隔離」（quarantine）金門目的。

有專家警告，大陸近來在台灣部分最脆弱島嶼周邊的咄咄逼人行為，所展現的某些樣態，就是北京可能如何在最快6個月內奪占台灣這些領土的暗示。

華府智庫戰爭研究所及美國企業研究所（AEI）的最新報告，詳述大陸奪取金門的可能作為。該報告評估大陸海警今年最近激增的侵略行動，並提到北京可能如何在僅僅6個月內將其行動升級並掌控金門。

該報告寫道，為因應賴總統當選，北京已採取一連串劍指台灣的「懲罰」，其中最引人關注的是，北京祭出削弱台灣對其離島控制的行動，並從此前「尊重」台灣對金門及馬祖水域事實上的管轄權，轉為否定台灣對該區域的主權主張。

大陸常態入侵台灣水域雖令人擔憂，但該報告研判情勢升級的轉捩點，恐為大陸利用海警在金門周邊設「隔離區」，以阻止台灣本島向金門運送任何武器或北京宣告的「違禁品」。

前述想定中，設隔離區的大陸可能搜查所有進入該區的台灣船隻，並沒收違禁品與抓捕「分裂分子」。但隔離措施仍准許大多數民間船隻在受檢後通過，僅禁止大部分中華民國公船通過。

「封鎖」（blockade）是防止任何而且所有進入特定區域的動作；隔離則有所不同，僅對某些物品設限，例如美國在1962年10月古巴危機時採取的做法。

如此一來，此舉最大的問題也許將是置美國及其盟友於灰色地帶。對這些國家的決策者而言，可能較難以清楚地做出適當回應。由於美國國內政治因素（即11月總統大選），近期內恐使諸如此類的灰色地帶事件更為複雜。

鑒於金、馬近期內有可能遭隔離，該報告建議美國必須採取一些嚇阻和反制大陸行動的措施。美、台及其夥伴也應提前破解和駁斥大陸將這類行動正當化的宣傳論述、強化台灣離島通訊基礎設施的韌性，還有支持台灣在其周邊島嶼的海上執法。

該報告也主張美國應加強對台防衛承諾，既可減輕台灣民眾對北京動武時，美國將不會馳援台灣的憂慮，又可嚇阻北京。

若北京企圖或成功隔離台灣離島，華府應提供協助，並大幅增加美軍部署和對台軍售，以及協調台灣與美國其他夥伴的海巡及海防單位進行聯合巡邏，同時修正相關法律協助台灣保護其離島免於大陸的進一步脅迫。

北京 美國 金門

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