兩岸青年交流 巴黎奧運跳水金牌陳芋汐開場表歡迎

2024海峽兩岸青年活力嘉年華在上海舉行。巴黎奧運跳水金牌得主陳芋汐現身開幕式，對於青年的到訪表示歡迎；馬英九基金會執行長蕭旭岑指出，兩岸需要透過交流，愈加認識彼此。

上海23日舉辦海峽兩岸青年活力嘉年華開幕式。這是上海市政府第一次籌辦青年體育嘉年華活動，兩岸學子在棒球、羽球、籃球等賽事上切磋，除了來自台灣不同的學校學生與會外，馬英九基金會「大九學堂」也率學生在滬參與。

巴黎奧運跳水女子雙人10公尺跳台金牌得主、女子10公尺跳台銀牌得主陳芋汐今天現身開幕式，獲得熱烈歡迎掌聲。陳芋汐於開場表演中隨著音樂、舞團一起擺動，喊出活動口號「兩岸青春夢、活力申城行」，對於與會者表示歡迎。

馬英九基金會執行長蕭旭岑於致詞時表示，兩岸青年是中華民族的根基，有更深入的交流，對於兩岸絕對是正面好事。大多數兩岸青年，尤其是20至30歲這一個年齡層，有著更開放的心胸，更希望認識大陸、認識世界。

蕭旭岑指出，從棒球、電競到音樂交流，兩岸青年有很多共同語言，確實有些青年擔憂中國大陸先前釋出的「懲戒台獨」新規，不過事實證明，那份文件針對的是極少數人；兩岸同屬中華民族，都是炎黃子孫，兩岸青年加強交流，才能更加認識彼此。

中國大陸國務院台灣事務辦公室副主任仇開明於致詞時提到，上海以獨特魅力吸引每一代的年輕人前來，上海採取積極措施，持續地為台灣青年在滬的學習、工作提供更多便利，為就業、生活創造更多條件。

仇開明表示，兩岸青年引領兩岸關係有正確的發展走向，如同中共總書記習近平在今年4月「馬習二會」上說過，青年是國家的希望、民族的未來，期望兩岸青年持續推動兩岸交流，「堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉」。

大九學堂學員、陽明交通大學傳播研究所學生李亮頤說，曾經多次參與兩岸青年交流活動，彼此交換就業、升學等生涯規劃，對於自己來說，兩岸交流是一個放大視野、看看世界的機會，未來也不排除赴大陸就業。