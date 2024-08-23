快訊

中信金砸重金！現金+股票 斥資1314億收購新光金

房市冷了？他曝看中1搶手房子2周後沒人要 網揭1原因：怎麼買

四海遊龍也要漲價了！明起鍋貼、水餃都變貴 漲幅出爐

兩岸青年活力嘉年華 仇開明：青年要走在融合發展前列

聯合報／ 特派記者陳宥菘／上海即時報導
2024海峽兩岸青年活力嘉年華開幕式23日下午在上海黃浦體育園舉行，本屆巴黎奧運金牌選手、中國跳水運動員陳芋汐驚喜現身。記者陳宥菘／攝影
2024海峽兩岸青年活力嘉年華開幕式23日下午在上海黃浦體育園舉行，本屆巴黎奧運金牌選手、中國跳水運動員陳芋汐驚喜現身。記者陳宥菘／攝影

2024海峽兩岸青年活力嘉年華開幕式23日下午在上海登場，大陸國台辦副主任仇開明致詞時表示，兩岸青年要勇敢走在推動兩岸交流合作，深化兩岸融合發展隊伍的前面，堅決反對台獨分裂和外國勢力干涉。此外，本屆巴黎奧運金牌選手、中國跳水運動員陳芋汐驚喜現身，歡迎兩岸青年參與活動，引起現場轟動。

海峽兩岸青年活力嘉年華23日至25日於上海黃浦體育園舉辦，23日下午舉行開幕式，陸方包含國台辦副主任仇開明、國台辦交流局副局長張憲春、上海市台辦主任鍾曉敏等官員出席。台灣方面有馬英九基金會執行長蕭旭岑出席。

仇開明致詞時表示，兩岸青年要引領兩岸關係發展的正確走向。青年是國家的希望、民族的未來，兩岸青年要勇敢走在推動兩岸交流合作，深化兩岸融合發展隊伍的前面，堅決反對台獨分裂和外國勢力干涉。

他提到，中共總書記習近平今年四月在京會見馬英九一行時表示，希望兩岸青年互學互建、相依相伴、同心同行，跑好歷史的接力棒，為實現民族復興貢獻青春力量，「這是對大家最殷切的囑託，也是最誠摯的鼓勵」。

仇開明表示，兩岸青年要同心同行，守護兩岸同胞共同的精神家園。他提到，今年上半年熱播的大陸電視劇《繁花》在台灣深受歡迎，以及近日大陸首款3A遊戲「黑神話：悟空」風靡海內外，彰顯了中華傳統文化的魅力，許多台灣專業人士也參與了開發，兩岸同胞同受中華文化影響。

仇開明還說，兩岸青年要攜手打拚共創民族復興的光明未來。他並提到中共廿屆三中全會的「決定」，將為廣大台灣同胞特別是青年朋友發展事業提供新機遇、開拓新空間。

此次開幕式的一大驚喜，是中國跳水運動員陳芋汐現身站台。陳芋汐在巴黎奧運與全紅嬋搭擋摘下女子雙人10公尺跳台金牌，同時也是女子單人10公尺跳台銀牌得主。她在開幕式中伴著歡呼聲上台並說：「大家好，我是陳芋汐，兩岸青春夢、活力申城行，海峽兩岸青年活力嘉年華歡迎大家，祝此次活動圓滿成功。」

海峽兩岸青年活力嘉年華由上海市海峽兩岸交流促進會、上海市台胞台屬交流促進中心、上海市台灣同胞投資企業協會，以及馬英九基金會共同主辦。除了開幕式外，將設有13場分活動，涵蓋體育、文化、音樂、服務等類別，預計台灣直接到上海參與的台青達2000人。

海峽兩岸青年活力嘉年華23日至25日於上海黃浦體育園舉辦，並於23日下午舉行開幕式。記者陳宥菘／攝影
海峽兩岸青年活力嘉年華23日至25日於上海黃浦體育園舉辦，並於23日下午舉行開幕式。記者陳宥菘／攝影
2024海峽兩岸青年活力嘉年華開幕式23日下午在上海登場，大陸國台辦副主任仇開明致詞時表示，兩岸青年要勇敢走在推動兩岸交流合作，深化兩岸融合發展隊伍的前面。記者陳宥菘／攝影
2024海峽兩岸青年活力嘉年華開幕式23日下午在上海登場，大陸國台辦副主任仇開明致詞時表示，兩岸青年要勇敢走在推動兩岸交流合作，深化兩岸融合發展隊伍的前面。記者陳宥菘／攝影

上海 青年 馬英九

延伸閱讀

影／石岡熱氣球嘉年華首日搭乘票秒殺 民眾半夜排隊搶票

巴黎帕運／開幕式將在香榭大道登場 身障舞者演出政治敘事

台中石岡熱氣球嘉年華 東勢警規劃交通疏導措施

石岡熱氣球嘉年華high3天 九澤CP、宇宙人15組歌手接力

相關新聞

陸機構控台商撤走「資敵」被刪 海基會：難理解難評論

日前大陸學術機構、廈門大學旗下的研究所發表一篇文章，指出大多數台灣企業即使已經離開大陸，也不主動向政府交還原有土地，地方...

習近平通話英相施凱爾 籲英方客觀理性看待中國

施凱爾7月領導工黨在英國大選取得過半數議席，接任英國首相，據新華社，大陸國家主席習近平23日下午，應約和施凱爾通電話，表...

福建開放到馬祖旅遊 海基會樂見：馬祖服務中心將啟用

大陸福建省22日宣布開放讓民眾得以申請簽注到馬祖團客或者自由行，對於此舉，海基會表示樂見，並宣布馬祖服務中心將於下個月正...

陸「和諧使命」系列任務首訪南非 將會當地軍政官員

俄通社報導，南非南非總統拉瑪佛沙（Matamela Cyril Ramaphosa）將於9月2日至5日前往中國進行國事訪...

平潭遊客傳9月來台灣旅遊 陸委會仍未鬆口恢復海運直航

大陸福建省開放民眾申請到馬祖旅遊簽注後，再度傳出平潭的遊客將於9月申請來台灣本島旅遊，不過對此陸委會表示尚未正式收到申請...

吳釗燮林佳龍訪美 中國籲美慎之又慎處理台灣議題

金融時報22日引述多位知情人士指出，台灣國安會秘書長吳釗燮及外交部長林佳龍本週訪問華府與美方進行會談。中國外交部今天回應...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。