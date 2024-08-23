兩岸青年活力嘉年華 仇開明：青年要走在融合發展前列

2024海峽兩岸青年活力嘉年華開幕式23日下午在上海登場，大陸國台辦副主任仇開明致詞時表示，兩岸青年要勇敢走在推動兩岸交流合作，深化兩岸融合發展隊伍的前面，堅決反對台獨分裂和外國勢力干涉。此外，本屆巴黎奧運金牌選手、中國跳水運動員陳芋汐驚喜現身，歡迎兩岸青年參與活動，引起現場轟動。

海峽兩岸青年活力嘉年華23日至25日於上海黃浦體育園舉辦，23日下午舉行開幕式，陸方包含國台辦副主任仇開明、國台辦交流局副局長張憲春、上海市台辦主任鍾曉敏等官員出席。台灣方面有馬英九基金會執行長蕭旭岑出席。

仇開明致詞時表示，兩岸青年要引領兩岸關係發展的正確走向。青年是國家的希望、民族的未來，兩岸青年要勇敢走在推動兩岸交流合作，深化兩岸融合發展隊伍的前面，堅決反對台獨分裂和外國勢力干涉。

他提到，中共總書記習近平今年四月在京會見馬英九一行時表示，希望兩岸青年互學互建、相依相伴、同心同行，跑好歷史的接力棒，為實現民族復興貢獻青春力量，「這是對大家最殷切的囑託，也是最誠摯的鼓勵」。

仇開明表示，兩岸青年要同心同行，守護兩岸同胞共同的精神家園。他提到，今年上半年熱播的大陸電視劇《繁花》在台灣深受歡迎，以及近日大陸首款3A遊戲「黑神話：悟空」風靡海內外，彰顯了中華傳統文化的魅力，許多台灣專業人士也參與了開發，兩岸同胞同受中華文化影響。

仇開明還說，兩岸青年要攜手打拚共創民族復興的光明未來。他並提到中共廿屆三中全會的「決定」，將為廣大台灣同胞特別是青年朋友發展事業提供新機遇、開拓新空間。

此次開幕式的一大驚喜，是中國跳水運動員陳芋汐現身站台。陳芋汐在巴黎奧運與全紅嬋搭擋摘下女子雙人10公尺跳台金牌，同時也是女子單人10公尺跳台銀牌得主。她在開幕式中伴著歡呼聲上台並說：「大家好，我是陳芋汐，兩岸青春夢、活力申城行，海峽兩岸青年活力嘉年華歡迎大家，祝此次活動圓滿成功。」