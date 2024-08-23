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大陸反腐擴大至軍工航太系統 牡丹江市委書記代守侖落馬

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
黑龍江牡丹江市委書記代守侖落馬。中國網
黑龍江牡丹江市委書記代守侖落馬。中國網

大陸反貪腐大刀砍到軍工航太系統，曾被稱為「航天少帥」的黑龍江省牡丹江市委書記代守侖涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受黑龍江紀委監委紀律審查和監察調查。他與落馬的航天科技集團董事長吳燕生有交集。

黑龍江日報報導，黑龍江人大常委會22日公告披露，哈爾濱選出的黑龍江十四屆人大代表代守侖，涉嫌嚴重違紀違法，哈爾濱人大常委會決定罷免其代表職務，代守侖的代表資格終止。

澎湃新聞7月1日報導，牡丹江市政府官網「市委領導」欄目更新信息顯示，市委書記代守侖簡歷已經從該欄目撤下。截至目前，牡丹江市委書記一職仍然空缺。

代守侖曾長期在航太系統任職，還被稱為「航太少帥」。公開履歷顯示，52歲的代守侖為山東青島平度人，自1994年7月進入中國空間技術研究院，他在航太系統工作了25年。

2000年2月起，代守侖先後任中國航太科技集團公司第五研究院（簡稱「航太五院」）小衛星工程辦公室主任，航太東方紅衛星有限公司總經理助理、副總經理、總經理，航太五院院長助理兼中國東方紅衛星股份有限公司高級副總裁、總裁等職。2009年4月，代守侖任航太五院副院長。

2011年9月，代守侖轉任中國航天科技集團公司第八研究院（「航天八院」）黨委書記兼副院長、上海航天工業集團副董事長，2014年7月出任航天八院院長兼黨委副書記，並兼任上海航天工業集團董事長。

代守侖任航天八院院長期間，因火箭發射衛星業績，被捧為「航天少帥」。2016年獲選為國際宇航科學院技術科學部通訊院士，2018年又獲選為國際宇航科學院工程學部院士。

2019年，代守侖任哈爾濱市委副書記，這也是他首次出任地方黨政職務。2023年3月，代守侖出任牡丹江市委書記，直到這次被查。

有關代守侖被查，消息先前已在當地官場傳開，他最後一次露面在今年的4月中。

財新網報導，近期軍工系統反腐力度加強。2023年12月27日，軍工系統三人被撤全國政協委員，分別為航太科技集團董事長、黨組書記吳燕生，中國兵器工業集團董事長、黨組書記劉石泉，航太科工集團副總經理、黨組成員王長青。

其中吳燕生自2002年1月起在航天科技集團工作，2018年5月出任航天科技集團董事長，與代守侖有多年工作交集。

哈爾濱 衛星 黑龍江

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