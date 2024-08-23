平潭遊客傳9月來台灣旅遊 陸委會仍未鬆口恢復海運直航

大陸福建省開放民眾申請到馬祖旅遊簽注後，再度傳出平潭的遊客將於9月申請來台灣本島旅遊，不過對此陸委會表示尚未正式收到申請，也就平潭到台灣海上客運航線復航一事，重申「政府相關機關會依兩岸人民交流及旅運需求與整體情勢綜合評估」，並未鬆口。但海基會副董事長羅文嘉則表示，如果配套措施有些大家還沒協調好，可以盡快進行協調。

對於旅行業者已表示將有100多名大陸平潭遊客申請9月經海運直航來台旅遊，現在政府對平潭海上客運航線復航的評估進度如何？陸委會23日晚間回覆本報詢問指，目前相關政策尚未明確，該會尚未收到正式申請。陸委會還重申，「兩岸海上客運直航之恢復，政府相關機關會依兩岸人民交流及旅運需求與整體情勢綜合評估」。

而23日下午，海基會副董事長兼秘書長羅文嘉在例行背景說明會上，就傳出大陸遊客赴金門或許也要開放了，表示「有來有往才叫交流」，但大陸目前對於其國民來台觀光仍採取禁止，而本報記者詢問平潭旅遊團的情況，羅文嘉對此表示，還沒看到相關資料與申請案，還無法了解具體申請案是旅遊團還是交流團、專業交流，故無法評論。

他並指出，基本原則是，「正如賴總統就職演說，希望從觀光、學位生互相交流開始做起，這樣的政策之下，對中國大陸旅行觀光來台，我們歡迎，也希望對岸能夠開放」。

本報記者追問，這次平潭旅客是打算以搭船方式來台灣本島，但目前陸委會仍未許可平潭到台灣海上客運復航，對此羅文嘉表示，開放當然要配套措施，怎麼來、如何來，「如果配套措施有些大家還沒協調好，可以盡快進行協調」，他提到，這屬於陸委會職權範圍，「我們若收到陸委會相關確定的做法，也會跟旅行業者溝通，協助他們完成」。

公開資料顯示，兩岸曾有包括廈門到台中、廈門到基隆、平潭到台北、平潭到台中和浙江大麥嶼到基隆共5條海上客運航線，由「中遠之星」、「麗娜號」、「海峽號」等輪船執行航班，疫情前的票價來回台幣5,000元左右。據我方交通部的航港統計年報資料，兩岸海運客運直航人次高峰落在2015年，達31.5萬人次，而2019年還有25萬人次，其中以台北港11.7萬人次為大宗。

不過陸委會2020年2月10日以「基於防疫優先」為由暫停航班，「視疫情狀況再評估復航」。由於遲遲沒有復航，其中隸屬於台灣公司的「麗娜輪」已於今年農曆年前賣給希臘。據悉，儘管大陸文旅部已於4月底明確表示平潭航線復航後開放遊客到台灣本島旅遊，但我方政府遲未恢復海運客運直航，背後考量很可能也包含現在已無我方船公司執行航班、不符「對等」原則。