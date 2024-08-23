陸「和諧使命」系列任務首訪南非 將會當地軍政官員

俄通社報導，南非南非總統拉瑪佛沙（Matamela Cyril Ramaphosa）將於9月2日至5日前往中國進行國事訪問。新華社同日報導，大陸執行「和諧使命-2024」任務的中國海軍「和平方舟」號醫院船22日抵達南非，開始進行為期7天的友好訪問並提供醫療服務。這是和平方舟號醫院船首次訪問南非。

「和諧使命」系列任務是中國主導的國際人道主義醫療救援行動，2010年8月首次執行「和諧使命」醫療任務，由中國人民解放軍海軍主辦。

據新華社報導，和平方舟號醫院船在本次訪問期間，將利用主平台進行醫療服務，並派出專家分隊，赴當地醫院進行聯合會診和學術交流，赴西開普大學中醫孔子學院開展中醫專場學術交流。

此外，「和諧使命-2024」任務指揮員將拜會南方軍政官員，南非多名政要也將登船參加活動。任務官兵代表還將赴當地學校展開文化聯誼，與南軍官兵舉行籃球、拔河友誼賽。

和平方舟號醫院船是中國大陸專門為海上醫療救護「量身定做」的專業大型醫院船，2008年底正式列裝東海艦隊，2024年，和平方舟號醫院船以「和諧使命」系列任務為主要載體，累計服務45個國家和地區，治療29萬多人次，拜會和接待國家元首、軍政高層230多人次。