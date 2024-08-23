習近平通話英相施凱爾 籲英方客觀理性看待中國

施凱爾7月領導工黨在英國大選取得過半數議席，接任英國首相，據新華社，大陸國家主席習近平23日下午，應約和施凱爾通電話，表示希望英方客觀理性看待中國，願和英方保持各層級交往，推動中英關係行穩致遠。

據新華社，習近平祝賀施凱爾就任英國首相。他指出，當前，國際情勢變亂交織，中英同為聯合國安理會常任理事國和世界主要經濟體，應該以長遠和戰略眼光看待兩國關係，秉持夥伴定位，加強對話合作，以穩定互惠的中英關係造福兩國和世界。

習近平說，中國致力於以「中國式現代化」全面推動強國建設、民族復興，堅持走和平發展道路，希望英方客觀理性看待中國。中共二十屆三中全會就進一步全面深化改革、推動「中國式現代化」作出戰略部署。中國將加速發展新質生產力，推動新型工業化，將為包括英國在內的世界各國提供更多新機會。

習近平表示，中方願和英方在相互尊重基礎上開展平等對話，增進了解互信，加強發展戰略對接，拓展金融、綠色經濟、人工智慧等領域合作，深化人文交流，讓互利共贏成為中英關係的主基調。

據中方發布訊息，施凱爾祝賀中國體育代表團在巴黎奧運取得優異成績，表示發展更緊密的英中合作關係符合雙方長遠利益，兩國加強經貿、金融、教育、清潔能源、醫藥衛生等領域合作，有利於促進各自發展，共同應對氣候變遷等全球性挑戰。

施凱爾還說，英方希望與中國加強各層級、各領域接觸對話，推動兩國務實合作與機制性交流取得正面成果，並以相互尊重的精神發展長期、穩定、具有戰略意義的英中關係。英方願和中方就重大國際與區域問題維持溝通，為維護世界安全與穩定作出貢獻。

據中方發布，施凱爾說，「我願重申，英方長期堅持一個中國政策立場沒有改變。」

最後，習近平指出，中方高度重視英方關於加強接觸對話的願望，願和英方保持各層級交往，推動中英關係行穩致遠，共同努力促進世界和平與發展。