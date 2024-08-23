中國對台旅遊釋正面訊號 學者：意在統戰與維穩

近期中國大陸對台旅遊釋出正面訊號，學者分析，這是對岸統戰策略的一環，意在拉攏民心，並維持兩岸關係的穩定。學者認為，台灣政府的態度應是樂見其成，但對赴陸旅行團較為謹慎。

中國大陸文旅部4月底宣布將率先恢復福建居民到馬祖旅遊，並有條件恢復福建居民來台團體遊，今日上午馬祖迎來8名自由行的福建省旅行業者。

另外，金門縣議會和旅遊業者組成的訪問團昨日拜會中國大陸國台辦主任宋濤，爭取陸客赴金門旅遊，隨團的國民黨金門立委陳玉珍轉述，宋濤的回應非常正面樂觀，他說「不會讓你們空手而歸」。

對於兩岸旅遊情勢傳來好消息，國策研究院執行長、成大政治系教授王宏仁接受中央社採訪時表示，在此次協商過程可以看到中國方面沒有要正面跟台灣官方做接觸。因此現在對岸開放的理由還是希望能夠按照既定的對台統戰政策來拉攏台灣的民心，而金門馬祖是第一步做攏絡手段的對象，「金門開放的時間不遠了。」

王宏仁指出，未來中國若要進一步開放台灣其他地區的旅遊，會採逐步推廣的方式，避免民進黨得利。「我覺得蠻有可能在金馬之後，下一步可能是針對國民黨執政縣市，包括台中、台北這些部分來進行單方面開放的交流」。

致理科技大學國際貿易系副教授張弘遠也分析，目前部分開放旅遊，是中共20屆三中全會後「反獨促統維穩」策略的延續。

他說，目前大家都有共識，在美國總統大選結束前，不能讓兩岸關係擦槍走火，因此目前釋放友好訊號，背後的戰略目的都是維持海峽兩岸的初步穩定。

而台灣方面的態度，張弘遠說，「就這件事情，民進黨政府應該是樂見其成」，但是考慮到民意，他們不能夠過於主動，目前台灣政府應該會鼓勵民間交流，但主動做出一些具有開創性作為的可能性並不高。

他說，現階段台灣政府的策略較為謹慎，後續可以觀察陸委會是否會歡迎民間交流，例如現在對民意代表去北京會見國台辦人員的結果不批評、不限制，就是一個政策訊號。

王宏仁指出，台灣政府當然希望在這些開放過程當中，都必須要有公權力的認可，「因為這邊會有一些國安的問題，還有我們也必須要伸張我們的管轄權」。目前台灣政府能做的，就是由有關機關例如陸委會事先掌握一些通知或資訊，「很難跟對岸正式談判後才有開放政策的實施，現在變成倒過來做了」。

至於台灣這邊是否會有更加積極的作為，王宏仁認為「目前團客部分還是會先保留」，因為兩岸政策需要在雙方同意互惠對等的原則下進行。「對方現在做的東西比較不是善意，對方的動作比較像是拉攏跟統戰」，至少要等中國大陸國台辦或中央層次釋出更有善意的發言，才有契機讓台灣也有理由去做政策上的改變，「主動權還是在對岸而不是我們」。