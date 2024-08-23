陸籍漁船擦撞我方漁船 新竹艦追攔…人民幣三萬和解
「永順利6號」漁船今天凌晨在富貴角西北44浬作業，遭陸籍「閩晉漁05328」漁船擦撞，造成「永」船頭破洞、蟹籠架損壞，「永」船船長無線電通報海巡署艦隊分署，新竹艦前往於47浬攔下陸船，雙方以3萬人民幣達成和解。
海巡署艦隊分署表示，我國漁船「永順利6號」，今天凌晨2時許在富貴角西北44浬作業，遭大陸籍漁船「閩晉漁05328」擦撞，造成「永」船頭破洞、蟹籠架損壞，所幸船上沒有人受傷。
「閩」船肇事後持續往西北方向航行，「永」船船長立即以無線電通聯繫正在西北執行護漁勤務的新竹艦前來協處，並於今天凌晨4時許，成功在西北47浬攔下「閩」船，協助雙方以3萬元人民幣賠償和解。
今天上午8時許，「閩」船匯撥3萬人民幣，「永」船船東確認無誤，雙方於富貴角西北47浬處互簽和解書，海巡放行「閩」船離去。
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