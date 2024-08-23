快訊

獨／中信金首開先例「現金搭股票」公開收購 比台新金溢價30%

長榮航空班機「空橋、機身」疑遭雷擊 松山-虹橋航班延後至晚間起飛

為政治獻金爭議再度道歉 柯文哲嘆誤信認識50年老同學

習近平主持政治局會議 聚焦西部大開發

中央社／ 台北23日電
中共總書記習近平。(新華社)
中共總書記習近平。(新華社)

中共中央政治局今天召開會議，由中共總書記習近平主持。會議審議通過「進一步推動西部大開發形成新格局的若干政策措施」，並指出要走出一條符合地區實際的中國式現代化路子。

據新華社報導，中共中央政治局今天召開會議。會議除了審議關於西部發展的政策措施外，「還研究了其他事項」。

會議指出，西部大開發是中共中央作出的重大戰略決策，要深刻領會中共中央戰略意圖，準確把握西部大開發在推進中國式現代化中的定位和使命，保持戰略定力，一以貫之抓好貫徹落實，聚焦「大保護、大開放、高質量」發展，加快構建新發展格局，提升區域整體實力和可持續發展能力。

會議強調，要全面深化改革，進一步解放和發展社會生產力、激發和增強社會活力，走出一條符合地區實際的中國式現代化路子。

會議並指，要持續提升發展內生動力，提升開放型經濟水平。要加強重點領域安全保障能力建設，強化能源資源保障，推進清潔能源基地建設。要因地制宜推進新型城鎮化建設，扎實推進鄉村全面振興，鞏固拓展脫貧攻堅成果，確保農村人口不發生規模性返貧致貧。

會議還稱，要堅持鑄牢中華民族共同體意識，切實維護民族團結和邊疆穩定。要扎實落實各項部署任務，譜寫西部大開發新篇章。

習近平今年4月22日至23日前往重慶考察時，曾主持召開「新時代推動西部大開發座談會」並發表講話，這是中共18大以來，習近平主持召開的首場西部大開發座談會，代表中共對西部發展的重視。

西部涵蓋中國12個省份，占全國面積72%，人口占全國的27%。美國之音當時的報導分析指出，此時重申西部大開發的發展地位，是因中國深陷經濟下滑與對外關係緊張的困局，但西部開發面臨的挑戰多。

中共 格局 習近平

延伸閱讀

鄧小平120歲冥誕 鄧家後人幾乎到齊 習讚「偉大國際主義者」

習近平高舉「鄧旗幟」 美媒：亮右轉燈 方向盤卻向左打

10年前講稿近萬字 習近平今年紀念鄧小平減至6千字但多了2稱號

南非總統拉瑪佛沙訪陸 習近平將出席中非合作論壇峰會

相關新聞

陸機構控台商撤走「資敵」被刪 海基會：難理解難評論

日前大陸學術機構、廈門大學旗下的研究所發表一篇文章，指出大多數台灣企業即使已經離開大陸，也不主動向政府交還原有土地，地方...

習近平通話英相施凱爾 籲英方客觀理性看待中國

施凱爾7月領導工黨在英國大選取得過半數議席，接任英國首相，據新華社，大陸國家主席習近平23日下午，應約和施凱爾通電話，表...

福建開放到馬祖旅遊 海基會樂見：馬祖服務中心將啟用

大陸福建省22日宣布開放讓民眾得以申請簽注到馬祖團客或者自由行，對於此舉，海基會表示樂見，並宣布馬祖服務中心將於下個月正...

陸「和諧使命」系列任務首訪南非 將會當地軍政官員

俄通社報導，南非南非總統拉瑪佛沙（Matamela Cyril Ramaphosa）將於9月2日至5日前往中國進行國事訪...

吳釗燮林佳龍訪美 中國籲美慎之又慎處理台灣議題

金融時報22日引述多位知情人士指出，台灣國安會秘書長吳釗燮及外交部長林佳龍本週訪問華府與美方進行會談。中國外交部今天回應...

賴清德總統八二三談話 陸學者：割裂兩岸連結

賴清德總統今天（23）日在金門出席八二三砲戰66周年紀念，表示我方已經不反攻大陸，也不想被共產黨統治，並指大陸要拿下台灣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。